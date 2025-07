Uskupení Stačilo! nabírá na síle. Volby by opět vyhrálo hnutí ANO, ukazuje průzkum

kroc Tereza Krocová Autor:

11:34 , aktualizováno 11:39

Volby do Poslanecké sněmovny by v polovině července opět vyhrálo hnutí ANO. Hlas by dostalo od 31,5 procent voličů. Na druhém místě je koalice SPOLU, které preference klesly lehce pod 20 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima NEWS. Třetí místo obsadilo hnutí SPD, které je těsně před STAN.