Průzkum CVVM: u voličů jednoznačně vede ANO, získalo by dvakrát více hlasů než ODS

U voličů stále jednoznačně vede hnutí ANO, kterému by ve sněmovních volbách dalo hlas dvakrát více lidí než druhé ODS. Vyplývá to z volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Akademie věd ČR z přelomu června a července. Oproti předchozímu průzkumu CVVM z března o polovinu stoupla podpora ČSSD, která se tak dotahuje na třetí Piráty.

ANO si udržuje ve volebních modelech CVVM velký náskok před ostatními stranami už od roku 2017, kdy vyhrálo volby do Sněmovny. Oproti minulému průzkumu ale podpora hnutí mírně klesla, a to z březnových 33 procent na nynějších 29 procent.



Naopak výrazně stoupla podpora ČSSD, vládního partnera ANO. V březnu by dalo sociálním demokratům hlas 8,5 procenta potenciálních voličů, kdežto v červnu už 13 procent. ČSSD je tak ve volebním modelu na čtvrtém místě těsně za Piráty s 13,5 procenta hlasů a ODS se 14 procenty.

V březnu se začal v Česku šířit koronavirus. Koncem března stanul v čele Ústředního krizového štábu, který se zabýval řešením situace kolem koronaviru, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Kromě ANO, ODS, Pirátů a ČSSD by se nyní dostali do Sněmovny zřejmě už jen komunisté a hnutí STAN. V modelu CVVM mají komunisté podporu 7,5 procenta a STAN rovných pět procent. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny zůstali lidovci a TOP 09 shodně s 4,5 procenta hlasů nebo SPD se čtyřmi procenty. Trikolóru by volila dvě procenta lidí a Stranu zelených 1,5 procenta.

Průzkum provádělo CVVM od 20. června od 2. července. Zúčastnilo se ho 1013 obyvatel České republiky starších 15 let. K volbám by přišlo 61 procent z dotázaných s volebním právem. Účast by tak byla stejná jako při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017. Volební model CVVM zohledňuje i pravděpodobnost volební účasti jednotlivých dotázaných a váhání lidí mezi více stranami.

Volební modely CVVM ve srovnání s výsledkem voleb z října 2017 (v pct.):

Strana Červen 2020 Březen 2020 Únor 2020 Leden 2020 Prosinec 2019 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Červen 2019 Volby v říjnu 2017

ANO 29 33 33 32 29,5 30 33,5 30 29 29,64

ODS 14 14,5 14 15 12,5 14 13,5 12 15 11,32

Piráti 13,5 12,5 13 13,5 14 13,5 14 13 17 10,79

ČSSD 13 8,5 9 8,5 10 9 10 9,5 7,5 7,27

KSČM 7,5 7 8 7,5 8 9 8,5 8,5 9 7,76

STAN 5 4,5 3,5 5,5 4 4 2,5 4,5 4,5 5,18

KDU-ČSL 4,5 7 6 5,5 6,5 5,5 5 4,5 5 5,8

TOP 09 4,5 4,5 3,5 5 3,5 3,5 4 4 3 5,31

SPD 4 4,5 5 4 5,5 5,5 4,5 8,5 6,5 10,64

Zdroj: CVVM