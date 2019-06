Průzkum: veřejnost je téměř přesně rozdělená v pohledu na Babiše. Konec jeho vlády si přeje polovina lidí

Praha Česká veřejnost je v pohledu na současnou vládu Andreje Babiše (ANO) rozdělena na dva téměř stejně velké tábory. Při hypotetickém hlasování o nedůvěře by 47 procent lidí vyjádřilo kabinetu nedůvěru, pouze o jedno procento méně by naopak stávající vládu podpořilo. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas tento týden provedla agentura Median. Opozice se ve středu ve sněmovně pokusí svrhnout menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD, podle všeho ale nemá dost hlasů na vyslovení nedůvěry.

Snahu občanských demokratů, Pirátů, lidovců, TOP 09 a hnutí STAN vyjádřit Babišovu týmu nedůvěru podpořila necelá polovina respondentů, zhruba stejná část veřejnosti má ale opačný názor. „Spektrum příznivců tvořili zejména voliči hnutí ANO, KSČM a SPD. Mezi odpůrci vlády byli hlavně voliči pravicových stran ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Nedůvěru by kabinetu vyjádřili také voliči Pirátů,“ uvedl rozhlas.

Více než třetina respondentů si přeje odchod ČSSD z vlády, 46 procent z nich ale takovou variantu odmítá. Patnáct procent oslovených netuší, jak by se sociální demokraté měli zachovat.

Současnou vládu beze změn by zachovalo 38 procent dotázaných, 30 procent by chtělo vyměnit jen premiéra Babiše a 17 procent si přeje konec současného kabinetu. Nynější vládní sestava nejméně vyhovuje podle průzkumu příznivcům Pirátů. Největší podporu jí naopak podle očekávání vyjádřili voliči hnutí ANO, konkrétně 85 procent. „Velká shoda panuje u voličů sociální demokracie, z nichž se 78 procent vyjádřilo pro zachování kabinetu,“ vyplývá z průzkumu, kterého se zúčastnilo 1011 lidí ve věku 18 a více let.

Pokud by Babišova vláda padla, podpořila by většina respondentů co nejdříve předčasné volby. Jako nejlepší řešení je vnímá 66 procent oslovených. Dovládnout současný kabinet v demisi by nechalo 47 procent oslovených, 19 procent Čechů by uvítalo jmenování takzvané úřednické vlády, kterou by sestavil prezident Miloš Zeman. Stejné množství dotázaných by si pak úřednickou vládu přálo i v případě, že by se konaly parlamentní volby v řádném termínu v roce 2021. Patnáct procent respondentů neví, jak by se měla politická situace v Česku vyvíjet.