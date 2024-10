Sněmovní volby by drtivě vyhrálo ANO, pod hranici pro vstup spadly dvě strany

Hnutí ANO by na začátku října volilo 32,9 % voličů, hnutí potvrzuje nárůst z posledních měsíců. Nad hranici 30 procent se dostalo již třetí měsíc za sebou.

Druhá by skončila ODS, která zaznamenala mírné zlepšení o necelé procento na 12,2 procent. Největší nárůst zaznamenalo hnutí STAN, které by s podporou 12 procent skončilo na třetím místě. Oproti září si Starostové připsali téměř tříprocentní zlepšení.

Nadále klesají preference Pirátů. Ti se potýkají s problémy od špatného výsledku voleb do Evropského parlamentu v červnu letošního roku, kde obhájili jediný mandát ze tří. Aktuální podpora 6,8 procent voličů by jim zajistila pokračování v dolní parlamentní komoře.

Poslanecké mandáty by v říjnu získalo pět politických uskupení, bez započtení koalic. Po hnutí ANO, které drží drtivý náskok, by to byla ODS, STAN, SPD a Piráti. Oproti září by se nad pětiprocentní limit nutný pro vstup nevešla hnutí Přísaha a Motoristé sobě, zůstávají ale na dohled, stejně jako další dvě strany – TOP 09 s 3,8 procenty a KSČM s 4,6 procenty.

Sociální demokraté (SOCDEM) by dostali hlasy 2,9 procenta voličů. KDU-ČSL přisuzuje model zisk 2,7 procenta a Zeleným 2 procenta. Zisk Svobodných, které by si v srpnu vybralo 2,3 procenta voličů, zářijový model už neobsahuje.

V říjnovém měření deklarovalo účast ve volbách do Poslanecké sněmovny 55,9 procent oprávněných voličů, podobně jako v předchozích měsících. Účast v posledních volbách v roce 2021 byla nad 65 procent.

Data pro volební model sbírala agentura NMS Market Research od 4. do 10 října. Do průzkumu se zapojilo 1301 respondentů. Sběr dat agentura udělala online v Českém národním panelu. Vzorek je reprezentativní pro populaci ve věku od 18 let výš.