ANO kleslo pod 30 procent, ztrácí i SPD, ukázal průzkum

elh Eliška Hovorková Autor:

14:50

Koalice SPOLU by ve volbách do Sněmovny získala 21,5 procenta hlasů, ukázal červencový volební model agentury NMS Market Research. Oproti červnovému průzkumu si polepšila o téměř dva procentní body. Naopak hnutí ANO, které by podle modelu volby vyhrálo s 28,7 procenty, zaznamenalo pokles. Roste také podpora Pirátů, do Sněmovny by se nedostali Motoristé.