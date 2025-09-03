Piráti se Zelenými by na kandidátkách získali 7,6 procenta. Nad pětiprocentní hranicí jsou rovněž Stačilo! se ziskem 7,1 procenta a Motoristé sobě se ziskem 5,6 procenta.
Potenciál hnutí ANO vyšel v průzkumu na 41,2 procenta, koalice SPOLU na 32,6 procent. Potenciální zisk hnutí SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory je 27,1 procent a hnutí STAN 29,3 procenta.
Svou volbu nemá jednoznačně rozhodnutou 43 procent voličů a voliček. Předpokládaná volební účast by v době sběru byla 65 procent.
Celkem se výzkumu zúčastnilo 1095 respondentů a respondentek starších 18 let. Použit byl také kvótní výběr podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti sídla. Sběr dat probíhal v termínu 27. 8. - 31. 8. 2025.