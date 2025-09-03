ANO stále vede před SPOLU. STAN je těsně za SPD a menší strany posilují

  15:04aktualizováno  15:04
Sněmovní volby by podle srpnového modelu společnosti Ipsos vyhrálo ANO s 32,2 procenta. Spolu by mělo 21,5 procenta, SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory by získalo 11,5 procenta a STAN 10,9 procenta. Uspěli by také Piráti, Stačilo! a Motoristé.

Volební graf společnosti Ipsos. (3. září 2025) | foto: Ipsos

Piráti se Zelenými by na kandidátkách získali 7,6 procenta. Nad pětiprocentní hranicí jsou rovněž Stačilo! se ziskem 7,1 procenta a Motoristé sobě se ziskem 5,6 procenta.

Potenciál hnutí ANO vyšel v průzkumu na 41,2 procenta, koalice SPOLU na 32,6 procent. Potenciální zisk hnutí SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory je 27,1 procent a hnutí STAN 29,3 procenta.

Svou volbu nemá jednoznačně rozhodnutou 43 procent voličů a voliček. Předpokládaná volební účast by v době sběru byla 65 procent.

Celkem se výzkumu zúčastnilo 1095 respondentů a respondentek starších 18 let. Použit byl také kvótní výběr podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti sídla. Sběr dat probíhal v termínu 27. 8. - 31. 8. 2025.

