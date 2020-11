Prvňáci by se do škol mohli vrátit 18. listopadu, jde o jasnou prioritu, říká šéf asociace ředitelů ZŠ

PRAHA Žáci prvních tříd základních škol by se mohli k běžné prezenční výuce vrátit den po listopadovém státním svátku, tedy 18. listopadu. Tvrdí to šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, podle kterého by se klidně mohl návrat do lavic týkat také druháků. Školy ale potřebují vědět minimálně týden předem, že se děti vrátí, upozornil Černý.

Šéf asociace ředitelů Michal Černý v rozhovoru pro deník Právo a server Novinky.cz uvedl, že návrat dětí z prvních tříd musí být absolutní prioritou a do školy by se měly vrátit co nejdříve. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu oznámil, že by se nejmladší žáci základních škol mohli do lavic vrátit nejdříve za sedm až deset dní.

„Jestliže během deseti dnů to nepůjde a v úterý 17. listopadu je státní svátek, tak bych to viděl na 18. listopadu, popřípadě pak začátkem dalšího týdne 23. listopadu,“ uvedl Černý s tím, že školy potřebují vědět, že se děti budou moci vrátit, alespoň týden dopředu. „Třeba tři dny dopředu je už šibeniční termín. Připravit prezenční výuku nestojí nic. Ale rozdělení tříd na skupiny nebo specifická organizace oběda, to už přípravu vyžaduje. Jde i o to, aby se zařídili rodiče, kteří musejí oznámit v práci, že už nebudou doma,“ řekl Černý Právu.



Černý zároveň vysvětlil, že prioritou je hlavně návrat dětí z prvních tříd. „Mně by se líbilo, kdyby se mohly co nejdřív vrátit 1. a 2. ročníky najednou. Ty první třídy jsou ale ještě větší priorita, velká část dětí ještě neumí číst a psát,“ řekl Černý. „Jednodušší organizačně a i ve všech dalších ohledech by bylo, kdyby třídy nastoupily najednou bez střídání. To bude záležet na hygienicích. Ale pokud se výuka omezí střídáním, tak se holt budou střídat. Všechno je lepší, než co je teď,“ dodal.



Podle Černého mohou mít děti problém nejen s distanční výukou, ale hlavně s pocitem osamění. „Většinou se to za pár týdnů či měsíců srovná. Ale jsou děti úzkostnější, které teď cítí velké osamění, do toho jim ještě online výuka moc nejde nebo technika jim nefunguje stoprocentně, a tak se to na ně valí,“ řekl Černý.

Podle České školní inspekce ale mají problém s výukou na dálku i učitelé, kteří nedostatečně využívají návody k distanční výuce od ministerstva školství a dalších institucí. Digitální dovednosti učitelů se proti jaru zlepšily, ale značný podíl jich při distančním vzdělávání neomezil obsah učiva, jak jim to ministerstvo doporučilo, uvedla inspekce.

Podle ministra školství Roberta Plagy bude důležité podložit rozhodnutí o návratu žáků konkrétními daty, protože návrat jednoho školního ročníku znamená, že se dostane do pohybu až 100 000 lidí. Ministr proto nevyloučil, že v první fázi se žáci budou učit v turnusech, tedy že vždy bude ve škole přítomna pouze polovina tříd z daného ročníku. I pro Plagu je prioritou hlavně návrat dětí z prvních a druhých tříd.



Vláda od 2. listopadu uzavřela i speciální školy. V provozu tak zůstaly pouze mateřské školy a takzvané krizové školy, kam docházejí děti zdravotníků, hasičů či policistů.



Podle Černého je otázkou, zda by následně děti mohly zůstat v lavicích až do konce školního roku. „V době, kdy Česko bylo v nejhorší situaci, jsem to bral tak, že dává smysl školy zavřít. Ale vidíme, že podobně jsou na tom i jinde v Evropě a školy úplně zavřené nejsou. Takže proč se z toho nepoučit? Měli bychom se ptát, jestli jsou školy tak významným místem pro přenos viru,“ uvedl.

„V zahraničí to taky není ideální, v Německu sedí s otevřenými okny v bundách nebo v některých zemích jsou celý den v rouškách. A vezměte si, jaké boje se u nás odehrávaly kolem roušek ve třídách,“ popisuje Černý. „Možná to bylo tak – když nechcete roušky, tak zavřeme školy… Ale dnes už jsme chytřejší a věřím, že hodně lidí změnilo názor podle vývoje,“ dodal.