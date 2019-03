První Babišův den v USA: Inovace, CIA i basketbal

WASHINGTON (od zvláštního zpravodaje LN v USA) Český premiér Andrej Babiš začal svou ostře sledovanou návštěvu Spojených států prezentací v Americké obchodní komoře. Na půdě instituce, která zastupuje zájmy amerického byznysu, představil čerstvou Národní inovační strategii České republiky.

„Byli přítomni zástupci velkých nadnárodních firem, které u nás vytvořily desítky tisíc pracovních míst. Naši strategii přijali velice pozitivně,“ řekl Babiš po setkání.



Mezi firmy zastoupené na schůzce nechyběly Cisco, Motorola, Google, Amazon, GE, nebo Bell Helicopter, která se uchází o zakázku na dodání vrtulníků české armádě. Vojsko poptává dvanáct víceúčelových helikoptér.

Bell nabízí stroje Yankee, které jsou supermoderní verzí nejslavnějších vrtulníků války ve Vietnamu: UH1 - Iroquois, známějších pod přezdívkou Huey.

Havlíček ministrem? Zatím ne

Babišovi pomáhal s prezentací místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček, kterého sám Babiš označil za svou „pravou ruku v oblasti inovací“. Havlíček je totiž hlavním autorem dokumentu, který na 28 stranách zdůrazňuje nutnost podporovat technologické inkubátory, startupové projekty a digitální Česko včetně průmyslu a státní správy. Na dotaz, jestli s ním počítá ve vládě, odpověděl, že se sice rád obklopuje schopnými lidmi, ale „pan Havlíček má svůj byznys a toto téma není na stole.“

Ze sídla Americké obchodní komory se delegace odebrala do sídla Národní nadace pro vědu. Babiš měl následně jednání, kterého se média nemohla zúčastnit. Z jednání pochází tento tweet:



Andrej Babiš (Twitter) @AndrejBabis Skvělá zpráva pro českou vědu. Při jednání s prestižním federálním úřadem pro vědu jsme po představení naší vize dohodli velice konkrétní spolupráci. Do Česka se velmi brzy vypraví mise ředitelů @NSF, která připraví prioritní oblasti spolufinancování české vědy americkou stranou. 4 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

V oblasti inovací Babiš zůstal i poté. Vládní delegace se vypravila do areálu Marylandské univerzity, která se pyšní dvěma nobelisty. V jejím sídle se předseda vlády sešel s vedoucími jednotlivých projektů programu pro umělou inteligenci. Právě Artificial Intelligence nebo AI, jak zní anglická zkratka názvu tohoto odvětví, patří k pilířům česko-americké výzkumné spolupráce.

Premiérovi byly představeny novinky v oblasti robotiky, autonomních automobilů i rozeznávání tváří.

Akademici z Marylandu se mimo jiné intenzivně zaměřují na oblast strojového učení. Přes Atlantik navíc spolupracují se svými kolegy z pražské ČVUT. Čeští odborníci se zase dlouhodobě zapojují do amerických obranných projektů.

Cesta do Langley i za basketem

Klíčový bod Babišova středečního programu bude následovat odpoledne. Pouze v doprovodu důstojníka české ochranné služby se český premiér vydá do ústředí americké CIA v Langley ve Virginii. Ministerský předseda se v ní má setkat s ředitelkou Ginou Haspelovou a dalšími vysokými představiteli výzvědné služby. Dosud žádný jiný český premiér nebo prezident neměl na svém programu návštěvu CIA. (Více o Babišově návštěvě v centrále CIA si přečtěte ZDE).

Bílý dům - sídlo prezidenta USA.

Program prvního dne Babišovy návštěvy v USA by měl skončit odlehčeně: s manželkou zavítá na zápas Washington Wizards, celku basketbalové NBA, ve kterém hraje nejlepší český basketbalista současnosti Tomáš Satoranský. Hráč s číslem 31 zažívá svou dosud nejlepší sezonu v NBA a je pravidelně nasazován v základní sestavě.

Nervozita před setkáním s Trumpem

Cesta českého premiéra do USA má vyvrcholit ve čtvrtek před dvacátou hodinou středoevropského času, kdy spolu s manželkou zavítá do Bílého domu. „Nebudu skrývat, že jsem trochu nervózní. Je to velká událost pro Českou republiku, věřím, že neuděláme ostudu,“ řekl ve středu Babiš.

Mezi hlavní témata vrcholného setkání politiků by měla patřit kybernetická a energetická bezpečnost. První téma souvisí s tažením proti čínským technologickým gigantům, které Spojené státy považují za bezpečnostní riziko. Druhý bod má vazbu na jaderný tendr v Česku a na snahu Američanů prodat Evropě americký zkapalněný plyn, který se dopravuje tankery do Polska.

Babiš chce s Trumpem jednat také o připravovaných vyšších amerických clech na evropská auta, která by silně zasáhla českou ekonomiku. Podle něj je proti clům i Americká obchodní komora, kterou navštívil ve středu.

Američané budou na setkání Trumpa s Babišem ve velmi silné sestavě. Jednání se má zúčastnit viceprezident Michael Pence, šéf diplomacie Mike Pompeo, ministr energetiky Rick Perry či poradce pro národní bezpečnost John Bolton. U stolu usedne též americký velvyslanec v Praze Stephen King.

Česká výprava kromě premiéra takto vysoké „šarže“ nezahrnuje. Proti americké delegaci usednou velvyslanec v USA Hynek Kmoníček, náměstek bezpečnostní sekce ministerstva zahraničí Martin Povejšil, náměstek strategické sekce ministerstva obrany Jakub Landovský nebo místopředseda vládní rady pro výzkum a inovace Karel Havlíček.