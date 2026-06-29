Kroupy jako pingpongové míčky. Bouře u Vimperka zastavila vlaky, explozivně se šíří dál

„Explozivní vývoj velmi silných bouřek v Pošumaví a v těchto chvílích na většině území Jihočeského kraje. Máme informace o kroupách i kolem 5 cm. V rámci systému se nachází i vnořená supercela, aktuálně jihozápadně od Trhových Svin na Kaplicku a Velešínsku, kde mohou být kroupy největší opět i kolem 5 cm,“ uvedl ČHMÚ na síti X.
Bouřky postupují severovýchodním směrem. „Potenciál pro podobně velké kroupy bude během odpoledne a večera i jinde, hlavně v oblasti Vysočiny, jižních Čech a východních Čech a okolí,“ uvedli meteorologové na síti X.
Nejvíce i velmi silných bouřek očekávají odborníci během odpoledne v blízkosti a západně od linie konvergence, která prochází územím od Českých Budějovic po Náchod. „V této oblasti se vyskytuje dostatek vlhkosti a dostupné energie,“ uvedl ČHMÚ.
Vývoj bouřek bude podle meteorologů ČHMÚ v průběhu odpoledne a večera velmi rychlý. „Střih větru je nižší, očekáváme tedy hlavně multicelární bouřky. Supercely nejsou vyloučeny, ale šance je malá. Rizikem budou nárazy větru až 90 km/h a lokální intenzivní downbursty,“ uvedli.
Později večer se bouřky přesunou do západní části Moravy a Slezska. Hlavními riziky tu podle aktualizované předpovědi budou kroupy a nárazy větru.
Komplikace v dopravě
Na Prachaticku napršelo v krátké chvíli i 60 milimetrů srážek. Mezi Vimperkem a Čkyní kvůli podmáčené trati a popadaným stromům po silné bouřce nejezdí vlaky.
Amatérská stanice v Bohumilicích na Prachaticku zaznamenala podle meteoroložky Evy Houbová za hodinu 100 milimetrů srážek. „Celou oblastí Šumavy a Novohradských hor prochází pásmo bouřek. Zatím to vypadá, že se neposouvá nikam dál po kraji, ale zůstává jen v této oblasti,“ dodala krátce před třetí hodinou odpoledne.
Na Prachaticích první bouřky začaly dnes kolem poledne. Srážky se odpoledne objevily také v Českých Budějovicích a okolí, někde padaly i velké kroupy. „Riziko bouřek může dnes trvat až do 20:00,“ uvedla Houbová.
Po bouřkách napadaly stromy na železnici mezi Vimperkem a Čkyní. Nejezdí tam vlaky, trať je navíc podmáčená.
Zaplavené ulice v Jihlavě
Voda zaplavila při odpoledních bouřkách některé ulice v Jihlavě. Na Vysočině zaměstnalo hasiče také odstraňování popadaných stromů, které zastavily i provoz železnice. Kvůli úklidu spadlých stromů museli vyjet rovněž hasiči v Královéhradeckém kraji. Vyplývá to z vyjádření krajských hasičů a informací na webu Českých drah.
Od 15:00 vyjeli hasiči na Vysočině asi k 70 událostem, uvedla jejich mluvčí Petra Musilová po 16:45. Jejich kolegové z Královéhradeckého kraje zatím vyjeli kvůli úklidu stromů na 12 míst. Uvedli to na síti X
„Nejvíc událostí dosud řešili hasiči na Pelhřimovsku. Z celkového počtu událostí hasiči ve 12 případech čerpali vodu ze zatopených objektů nebo komunikací,“ řekla Musilová. Voda podle ní v Jihlavě zaplavila silnici v místní části Jihlavy Hruškové Dvory nebo v Údolní a Okružní ulici.
Spadlý strom zastavil v 16:15 provoz vlaků mezi Jihlavou a stanicí Luka nad Jihlavou. Omezený byl provoz i mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu napršelo na Vysočině v uplynulých dvou hodinách někde i přes 40 litrů na metr čtvereční. Největší srážky byly v Černovicích a Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku nebo v Jihlavě Hruškových Dvorech. Bouřky, před kterými byly na Vysočině teploty přes 30 stupňů Celsia, podle meteorologů provází silný vítr v nárazech o rychlosti 70 až 90 kilometrů v hodině. Slabý déšť může být na Vysočině i přes noc, kdy teploty klesnou na 20 až 17 stupňů Celsia.