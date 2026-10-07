Volby i bez první dámy? Odletěla na Kanárské ostrovy, Pavla se zastala

„Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ napsala Pavlová v úterý na Instagramu.
Příspěvek zveřejnila jen několik dnů poté, co prezident Pavel oznámil, že se letošních komunálních voleb nezúčastní kvůli chybě v plánování.
Pavel odcestoval podle Hradu v pátek, v pracovním programu má pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců. Automobilový jezdec Martin Prokop napsal v pátek večer na Facebooku, že Pavel navštívil rallye v Maroku, a zveřejnil fotografii s hlavou státu. Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí.
Podle důvěryhodného zdroje iDNES.cz odcestovala mimo Českou republiku i Pavlová, a to 2. října na Kanárské ostrovy. Redakce se ohledně této informace obrátila na tiskového tajemníka první dámy Petra Fučíka. Do vydání článku na dotazy nereagoval. Není tedy jasné, zda se první dáma na volby vrátí, či nikoliv.
Ohledně příspěvku Evy Pavlové Fučík ráno pro iDNES.cz sdělil, že nemá žádné další informace.
Redakce ve středu ohledně toho, zda půjde první dáma k volbám, oslovila i mluvčího Hradu Víta Koláře. „Eva Pavlová je soukromá osoba,“ konstatoval pouze.
Kritika z řad politiků
Pavlová za svůj výrok k volbám sklidila kritiku. „Paní Pavlová obvykle mlčí a k politice se nevyjadřuje. Domnívám se, že v tomto případě měla zůstat konzervativní,“ sdělil redakci ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka.
Servítky si nebrala ani bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Eva Pavlová ale tentokrát sama vstoupila do politické debaty a vytkla nám, politikům, že jsme lidem opět nevytvořili podmínky, aby mohli volit flexibilněji. Jenže komunální volby mají svá specifika. Nově je jejich termín pevně stanoven na první celý říjnový týden, takže jej známe roky dopředu,“ zdůraznila.
Dodala, že danou ústavní změnu schválil Parlament a v březnu 2024 ji podepsal i prezident Petr Pavel, a to bez výhrad. Černochová také v příspěvku zdůraznila, že nejde o nahodilou změnu běžného zákona.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
„Pevný termín komunálních voleb byl změněn přímo v Ústavě, takže pro něj musela hlasovat ústavní většina v Poslanecké sněmovně i Senátu. A hlavně – v komunálních volbách nelze hlasovat na voličský průkaz. Volíme zastupitelstvo konkrétní obce, ke které je naše volební právo vázáno,“ doplnila exministryně.
Možnost volit kandidáty své obce odkudkoli by totiž vyžadovala zásadní změnu systému, nikoliv podle Černochové jen lepší organizaci voleb.
„Když už první dáma svou výtku směřuje k nám, politikům, musím se zastat i kolegy z naší tehdejší vlády Víta Rakušana. Právě jeho resort změny volebních pravidel připravoval, včetně pevného termínu komunálních voleb,“ pokračovala exministryně.
„Mrzí mě, že si na ně prezident republiky letos neudělal čas. Chápu, že se ho jeho žena může chtít lidsky zastat, ale pokud sama dobrovolně vstoupí do politické debaty a kritizuje politiky, její argumentace by měla odpovídat tomu, jak komunální volby skutečně fungují. Bohužel, v tomto případě, výtka paní Pavlové míří úplně mimo,“ uvedla.