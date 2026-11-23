V druhé etapě reformy se nadále nepočítá s existencí soudu ve Strakonicích či v Pelhřimově.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) už ve čtvrtek po poradě s předsedy krajských soudů obecně sdělil, že plánuje zrušit 27 z 86 okresních soudů a sloučit je do větších celků. Vzkázal, že ve většině dotčených lokalit zachová soudní pracoviště v podobě poboček. Pro občany tak podle něj zůstane zajištěná dostupnost základních soudních agend.
Po první fázi reformy zůstane pobočka ve sloučeném Českém Krumlově. Naopak o pobočku by měl přijít Krnov a uvažuje se rovněž o zrušení pobočky krajského soudu v Karlových Varech.
Hlavní část změn má nastat od ledna 2029 ve druhé etapě. V hlavním městě by se měly spojit soudy pro Prahu 2 a 3, dále pro Prahu 6, 8 a 9 a pro Prahu 4 a 10. Podle plánu ministerstva mají ve výsledku vzniknout čtyři celky nazvané Obvodní soud Praha I až IV. Obvodního soudu pro Prahu 5 se návrh nedotýká. Se zachováním poboček se v Praze nepočítá, což by reálně znamenalo, že doslouží budova v Jagellonské ulici, kde nyní sídlí Obvodní soud pro Prahu 3. Většina ostatních obvodních soudů působí už nyní v jediném vršovickém areálu Na Míčánkách, soudy Praha 1 a 7 pak sdílejí sídlo na Ovocném trhu.
Součástí reformy má být i spojení soudů Praha-východ a Praha-západ, a to do celku Okresní soud Praha-venkov. Pobočka rovněž není v plánu.
Písemný návrh ale jinak potvrzuje, že ve většině dotčených míst mají pobočky po dokončení reformy zůstat. Výjimkou jsou Strakonice, Prachatice a Pelhřimov. Okresní soud ve Vsetíně má přijít o pobočku ve Valašském Meziříčí a zvažuje se také zrušení pobočky krajského soudu v Táboře.
Ve Středočeském kraji po druhé etapě zůstane pobočka v Kutné Hoře, která se má sloučit s Kolínem, i v Berouně, který se spojí s Rakovníkem. V jižních Čechách bude pobočka v Jindřichově Hradci, jenž se sloučí společně s Pelhřimovem do Okresního soudu v Táboře.
V Plzeňském kraji přijdou o vlastní okresní soud Domažlice, přejdou totiž pod Okresní soud v Klatovech. Pobočku budou mít Domažlice nadále.
Hradec, sever Čech i Brno
Rozsáhlejší slučování čeká okresní soudy spadající pod Krajský soud v Hradci Králové. Semily přejdou pod Okresní soud v Jičíně, Ústí nad Orlicí pod Svitavy, Rychnov nad Kněžnou pod královéhradecký okresní soud a Chrudim pod Pardubice. Ve všech dotčených městech ale zůstanou soudní pobočky.
Na severu Čech se slučování dotkne dvou soudů – Jablonce nad Nisou, který se spojí pod Okresní soud v Liberci, a Loun, které budou pod Chomutovem. Ani jablonečtí a lounští obyvatelé ale o pobočky nepřijdou.
V Jihomoravském kraji budou ve sloučeném celku Městského soudu v Brně fungovat i Blansko a Vyškov, pobočky jim zůstanou. Totéž platí pro Žďár nad Sázavou, který se připojí pod Okresní soud v Jihlavě. Tam se zároveň uvažuje o zrušení pobočky krajského soudu.
Na severní Moravě se chystá sloučení Šumperku a Jeseníku, přičemž soud bude v Šumperku a pobočka v Jeseníku.