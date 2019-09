První Hniličkův muž přichází na návrh ČSSD. Bývalý basketbalista Lukš je expertem na dotace

PRAHA Nominantem ČSSD na jeden z místopředsednických postů v Národní sportovní agentuře zřejmě bude bývalý basketbalista Ivo Lukš. Na stole jsou ale ještě další tři jména. V dozorčím orgánu agentury by měl usednout poslanec socialistů Jan Birke.

Malé „ministerstvo“ v podobě Národní sportovní agentury už je sice formálně schválené, svou vnitřní strukturu ale stále nezná, řešit by ji měla během příštího týdne vláda.



Ivo Lukš, dvojnásobný mistr české basketbalové ligy.

Je ale již v podstatě jasné, že pod šéfem agentury, kterým bude bývalý hokejový reprezentant Milan Hnilička (ANO), budou dva místopředsedové. S jedním jménem by podle zákulisních dohod měla přijít vládní ČSSD. Podle informací LN sociální demokraté navrhnou dlouholetého vrcholového basketbalistu a odborníka na dotační programy Iva Lukše. Ten svou nominaci pro LN odmítl komentovat.

Po vystudování plzeňských práv a ukončení vrcholové kariéry se Lukš vrhl do sféry veřejných zakázek a dotací. Nejprve zamířil v roce 2005 na Krajský úřad Středočeského kraje, kde působil v rámci Společného regionální dotačního programu (SROP).

Prošel ale i několika ministerstvy. Na různé dotační programy dohlížel na ministerstvu pro místní rozvoj i na rezortu kultury. Na půl roku loni zkusil vést odbor sportu na ministerstvu školství. Nedávno si z veřejného sektoru odskočil, když založil poradenskou firmu PBN Projekt, která má pomáhat žadatelům o dotace. Momentálně ještě externě působí na Centru pro regionální rozvoj ČR, kde pomáhá s dotačním programem IROP, jež financuje projekty v neveřejné i neziskové sféře.

Ještě není hotovo, říká Birke

Že ČSSD Iva Lukše skutečně oslovila, LN potvrdil sociálnědemokratický poslanec Jan Birke, který vyjednávání okolo agentury za svou stranu vedl. Zároveň ale upozornil, že jednání stále probíhají.

„Není pravda, že jméno pana Lukše je definitivní. Na stole jsou za sociální demokraty další tři jména. Až nás pan Hnilička požádá o nominaci, učiníme rozhodnutí,“ uvedl Birke s tím, že probíhají debaty o tom, kdo by měl za jeho stranu na rozdělování sportovních miliard dohlížet.

Birkeho jméno se objevovalo ve vnitrostranických diskuzích už v souvislosti s postem místopředsedy agentury poté, co i přes spekulace nebyl navržen do křesla ministra kultury. Jak LN prozradil sám poslanec, do sportovní agentury se přesto podívá.

JAN BIRKE, starosta Náchoda, ČSSD

Kontrolní funkci jakési dozorčí rady by měla vykonávat nad agenturou Národní rada pro sport. „V té zasedne s největší pravděpodobností moje maličkost,“ řekl Birke LN a doplnil, že tuto neplacenou funkci bude zastávat jako zástupce samospráv. Od roku 2010 totiž starostuje v Náchodě.

Hnilička, který radu sám jmenuje, ostatně Birkemu malou službu trochu dluží. Právě jeho aktivita přesvědčila klíčové sociální demokraty, aby pro Hniličkovu novelu zvedli ruce. Ta nakonec prošla těsně o dva hlasy.

Pocheho žena i Hulínský

Poslanec hnutí ANO Hnilička už vzkázal, že o „svých“ místopředsedech má jasnou představu, i když ke konkrétním jménům se vyjadřovat prozatím nechtěl.

„Mohu ale s jistotou potvrdit, že pozice nepřipadnou v žádném případě politickým trafikantům, nýbrž odborníkům,“ řekl LN Hnilička. Odbornost i nezávislost na politických stranách upřednostňuje podle Birkeho i ČSSD, právě tato kritéria Lukš splňuje.

Oproti ostatním jménům, která ve vnitrostranické diskuzi padala, měl totiž výhodu, že členem sociální demokracie není a nemá na ní tedy přímé vazby.

Vlivná pražská buňka sociálních demokratů měla údajně na post v agentuře tlačit Lucii Svobodovou, bývalou radní za ČSSD na Praze 14 s vazbami na silného pražského hráče Miroslava Pocheho. Zhodnotit mohla zkušenosti členky grantové komise pro sportovní a volnočasové aktivity.

V médiích se objevilo jméno Petra Hulinského, dlouholetého poslance a bývalého náměstka na ministerstvu školství a člena výkonného výboru Olympijského výboru. Ten ale spekulace veřejně odmítl.

O definitivní podobě agentury se rozhodne pravděpodobně během září, kdy by zároveň měly být jasné tabulkové platy. Celkově má zaměstnat okolo 80 úředníků. Díky tomu, že spadá přímo pod českou vládu, by měla zároveň mít svou vlastní kapitolu ve státním rozpočtu.