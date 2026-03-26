Kupka svolal stínovou vládu ODS. K bezpečnostní situaci či reformě vzdělávání

  14:39
Martin Kupka, který letos v lednu vystřídal v čele ODS po dvanácti letech bývalého premiéra Petra Fialu, svolal ve čtvrtek první jednání stínové vlády občanských demokratů. Ta oponuje koaličnímu kabinetu ANO, SPD a Motoristů sobě.

Stínový kabinet si jako první témata pro své jednání zvolil bezpečnostní situaci v České republice, sto dnů vlády Andreje Babiše, reformu vzdělávání či sdílené služby obcí.

Tisková konference po jednání stínové vlády byla svolána na 15:30.

Stínová vláda ODS

Martin Kupka, premiér
Pavel Drobil, průmysl a obchod.
Jan Skopeček, finance,
Martin Červíček, vnitro,
Jana Černochová, obrana,
Jan Lipavský, zahraničí,
Jiří Havránek, práce a sociální věci,
Štěpán Slovák, zdravotnictví,
Eva Decroix, spravedlnost,
Jakub Stárek, doprava,
Petr Bendl, zemědělství,
Radim Ivan, místní rozvoj,
Renáta Zajíčková, školství,
Jan Bureš, životní prostředí,
Martin Baxa, kultura,
Karel Haas, sport, prevence a zdraví,

Tomáš Pojar, stínový poradce pro národní bezpečnost,
Petr Sokol, stínový poradce pro EU

Kupka při představení své stínové vlády řekl, že její politika bude „praktická“ a ilustroval to tím, že navrhl snížení spotřební daně na paliva v reakci na to, jak letí nahoru ceny pohonných hmot po útoku USA a Izraele na Írán. ODS navrhla dočasně snížit spotřební daň u nafty o 1,70 koruny.

Ve stínové vládě ODS je pět členů bývalé vlády Petra Fialy – vedle Kupky jsou to exministryně obrany Jana Černochová, bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský, exministryně spravedlnosti Eva Decroix a bývalý ministr kultury Martin Baxa.

Počínání stínové vlády ODS se vyplatí sledovat i proto, že každý z dosavadních předsedů občanských demokratů byl dříve či později premiérem – Václav Klaus, Mirek Topolánek, Petr Nečas i Petr Fiala.

Zaměřit by se podle Kupky měla ODS na to, aby byla opět první volbou pro podnikatele. Řekl, že ODS by měla pracovat na snížení daňové zátěže práce či na odstraňování daňových výjimek.

Předseda ODS Martin Kupka představil priority stínové vlády a členy týmu. (9. března 2026)
