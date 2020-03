První letadlo ČSA s ochrannými pomůckami z Číny je na cestě. Do Česka přiletí brzy ráno

Praha Ze Šanghaje odletělo první letadlo ČSA, které nyní do Prahy přepravuje z Číny další ochranné prostředky pro zvládání epidemie koronaviru. Vzlétlo přibližně v 12:55 středoevropského času, v českém hlavním městě by mělo přistát kolem druhé hodiny ranní, sdělila v neděli ČTK mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.

Letadla ČSA, která mají být součástí zásobovacího mostu s Čínou, měla problémy se získáním přeletových povolení. V České republice byl v uplynulých dnech nedostatek zdravotních ochranných prostředků. Toto letadlo přiváží milion roušek a další zdravotnický materiál.

Do nejlidnatější země světa nyní znovu letí pro zásilku ochranných prostředků i velkokapacitní letoun ve službách NATO Ruslan, který před půlnocí přistál v Pardubicích. Po vyložení nákladu nejprve zamířil na základnu do Lipska, kde se vyměnila posádka, aby letoun mohl znovu odletět do Číny.

„Ruslan s kódem NATO Condor před chvíli podruhé odstartoval z Lipska směr Šen-čen. Přepraví k nám další tuny zdravotnického materiálu,“ uvedla dopoledne na twitteru česká armáda. Ukrajinský letoun přivezl v noci na pardubické letiště 106 tun zdravotních pomůcek, které nyní hasiči z policejního skladu v Opočínku u Pardubic postupně rozvážejí do jednotlivých krajů.

Do leteckého mostu jsou zapojena také letadla společnosti China Eastern, první přiletělo do Prahy v pátek, další v neděli po půlnoci. Letadla s ochrannými pomůckami by podle ministerstva vnitra měla v Česku přistávat zatím šest týdnů.