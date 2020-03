První masky z ČVUT jdou do nemocnic. Zájem firem o spolupráci byl obrovský, popisuje šéf vývojářů Lazarov

Praha Výzkumníci z Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) rychle zareagovali na akutní nedostatek respirátorů a již před pár týdny začali s vývojem polomasky chránící proti koronaviru. Protože na výrobu prototypů využívají nepříliš běžnou technologii 3D tisku, ČVUT před týdnem vyzvalo české firmy a výzkumná centra ke spolupráci. Výzva měla velký ohlas.

„Ozvalo se nám strašně moc firem, které se do toho chtějí zapojit,“ říká Alexandr Lazarov z ČVUT, který má vývoj 3D tisku na starost. Nyní se již pracuje na tom, aby bylo možné vyrábět polomasky vstřikováním plastů do připravených forem, což by mělo zvýšit produkci až na deset tisíc kusů denně ze současných 400 až 500 z 3D tiskáren.



Lidovky.cz: V čem se liší vlastnosti polomasky od běžného respirátoru?

Rozdíl je v tom, že polomaska dokonale těsní ústa a nos, tím pádem není možné, aby procházel vzduch mezi tělem respirátoru a obličejem. Větší účinnost spočívá v tom, že pokud máte respirátor, tak sice máte filtr s ochranou třídy P3, ale něco vám může procházet mezi obličejem a respirátorem. To je u nás vyřešeno silikonovým těsněním. Je tam kartušový filtr, který je k tomu přišroubovaný. Díky výdechovému ventilu můžete vydechovat, ale už nevpouští zpátky nepřefiltrovaný vzduch.

Lidovky.cz: Kolik jich teď vyrábíte?

Každá 3D tiskárna vyrobí asi 52 respirátorů za 15 hodin. Metodou 3D tisku jsme tak schopni produkovat 400 až 500 respirátorů denně. Můžeme ale odeslat soubory do Německa, kde mají 80 těch tiskáren. Koordinaci tisku polomasek si přebrala společnost HP, která vyrábí 3D tiskárny. Bude zajišťovat modely a potřebný materiál.

Lidovky.cz: Od příštího týdne už se ale chcete dostat na deset tisíc kusů denně pomocí střikolisu...

V tuto chvíli to vyvíjíme, připravujeme podklady. Je to v podstatě velmi náročné, delegovali jsme to ale na firmu Beneš a Lát, která má v tomto odvětví velkou praxi. My už to jenom koordinujeme. Ozvalo se nám strašně moc firem, které se chtějí zapojit. Nabízejí svoje výrobní kapacity, zaměstnance a podobně...

Lidovky.cz: Filtry vám dodává společnost Sigma Lutín u Olomouce. Má dostatečnou kapacitu pro takový objem výroby?

Ano, mělo by to tak být. Ale pokud se budeme bavit o číslech kolem deseti tisíc, stále nemáme potvrzeno, že budou mít dostatečnou kapacitu. V tuto chvíli jsou schopni vyrábět jednotky tisíc, ale myslím, že i těch deset tisíc by měli zvládnout.

Lidovky.cz: To vám potvrdilo vedení společnosti?

Ano.

Lidovky.cz: Původně jste ale chtěli jít v případě filtru cestou nanovlákna...

Ano, ale nepodařilo se nám zajistit dostatečný prostup vzduchu, takže dýchání bylo trochu těžší, než by mělo být podle normy. Abychom to co nejdříve dostali do nemocnic, zvolili jsme cestu hotového řešení, tedy kartušového filtru. Firma Sigma má už filtr certifikovaný. Máme tak jistotu, že ten nádech bude přesně podle norem.

Lidovky.cz: V pondělí jste jednali s ministerstvem zdravotnictví. Kolik si jich objednalo?

Podepsali jsme dodávku na 600 kusů, které půjdou do fakultních nemocnic. Do konce týdne je musíme dodat. Záleží na ministerstvu, jak to přerozdělí. Během dalších týdnů by to mělo být 400 kusů za den. Vím, že proběhla nějaká komunikace i s policií a s hasiči. Zatím k tomu však nemám žádné další informace.

Lidovky.cz: Jakou cenu stát zaplatí za jeden kus?

Výrobní náklady jsou určené na 650 korun za kus. My už se tady s tím musíme nějak popasovat, abychom se do toho vešli...

Lidovky.cz: Předpokládám, že primární jsou nemocnice, ale uvažujete o distribuci i pro veřejnost?

Polomaska poskytuje zbytečně vysokou ochranu na běžné nošení ven nebo do práce. Tam, myslím, stačí respirátor s nižší ochranou, případně rouška. Ta vás samozřejmě neochrání před vnikem viru do organismu. V tuto chvíli jde o to, abychom ochránili především zdravotníky a složky integrovaného záchranného systému.