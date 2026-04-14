Likvidace médií a frontální útok. Opozice odsoudila zrušení poplatků pro ČT a ČRo

Pirátská poslankyně Andrea Hoffmanová na síti X označila návrat k rozpočtu veřejnoprávních médií do roku 2024 za překotný. „Ředitelé ČRo i ČT již dříve avizovali, že s těmito penězi nepokryjí ani současné závazky. Podívejte se pořádně na likvidátory českých veřejnoprávních médií,“ napsala.
Pokud návrh změny financování ČT a ČRo vládní strany prosadí, budou muset podle Baxy (ODS) tato média měnit své závazky a rušit některé projekty. „Naprosto likvidační demagogie. Jinak nejde vládní plány k rušení koncesionářských poplatků ani nazvat. Ministr Klempíř chce překotně, bez diskuze a bez debaty s opozicí postupně vyhladovět Českou televizi a Český rozhlas,“ pokračuje Hoffmanová.
„Jedná se o frontální útok na ČT a ČRo. Veřejnoprávní média budeme nadále bránit všemi prostředky. Představený zákon není zákon o médiích veřejné služby, ale zákon o likvidaci veřejnoprávních médií,“ napsal Talíř. Expremiér Petr Fiala upozornil na síti X s poznámkou o nekonzistentních postojích na starší vyjádření ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), že Motoristé jsou za zachování poplatků.
ČT přijde o miliardu, Český rozhlas o 400 milionů
Klempíř v úterý oznámil, že místo výnosu z poplatků dostanou ze státního rozpočtu ČT a ČRo na příští rok dohromady 7,8 miliardy korun. ČT má obdržet 5,74 miliardy, přičemž letos počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. ČRo dostane od státu 2,07 miliardy korun, letos má získat z poplatků 2,48 miliardy.
Celkově tak meziročně přijde Česká televize zhruba o miliardu Kč a Český rozhlas o 400 milionů.
Financování bude samostatnou kapitolou státního rozpočtu a bude pravidelně valorizované o inflaci, maximálně o pět procent. Dalšími zdroji financování veřejnoprávních médií mají být výnosy z reklamy nebo prodeje práv. Na hospodaření bude dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad.
Generální ředitelé obou veřejnoprávních médií už dříve uvedli, že se zrušením televizního a rozhlasového poplatku a převedením financování ČT a ČRo pod stát nesouhlasí.
Přijetí zákona má ještě letos předcházet poslanecký návrh, který z placení poplatků ještě letos vyloučí některé skupiny poplatníků. Jeho parametry chtějí koaliční poslanci představit na samostatné tiskové konferenci.