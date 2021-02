První povodňový stupeň na jihu Čech platí na čtyřech tocích. Na většině míst ale hladina klesá

České Budějovice První povodňový stupeň na jihu Čech nadále platí na čtyřech tocích. Jedná se o Nežárku, Lužnici, Černovický potok a Hamerský potok. Výška hladin však na většině míst už klesá. Vyplývá to z aktuálních informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

První povodňový stupeň, který znamená bdělost, je v sobotu po ránu na Hamerském potoce v Oldříši, na Nežárce v Lásenicích a v Hamru, na Černovickém potoce v Tučapech a na Lužnici v Klenovicích. Jedná se o lokality na Jindřichohradecku a Táborsku.



Postupně by měly hladiny na řekách klesat. „Dnes očekáváme občasný déšť, už moc srážek nebude a ani by nijak více neměl tát sníh. Znamená to, že by se hladiny řek už skutečně neměly nijak zásadně zvyšovat,“ řekl Daniel Maňhal z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. První povodňový stupeň se na některých jihočeských tocích drží od čtvrtečního rána.