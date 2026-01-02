V Krkonoších platí první stupeň lavinového nebezpečí, čeká se další sníh

  11:03
Horská služba v Krkonoších vyhlásila poprvé v letošní zimní sezoně první stupeň lavinového nebezpečí. Jde o nejmírnější riziko a podmínky pro horské túry jsou všeobecně bezpečné, přesto se mohou v lavinových lokalitách tvořit deskové laviny z navátého sněhu. Situace má být setrvalá, protože se očekává další sněžení.
První stupeň lavinového nebezpečí je nejmírnější z pětidílné mezinárodní stupnice. Platí v lavinových katastrech na závětrných svazích Krkonoš nejen v Česku, ale i v polské části pohoří. Na hřebenech je 20 až 50 centimetrů sněhu.

„Za poslední sněžení napadlo 30 centimetrů nového sněhu v kombinaci se silným převážně jihozápadním větrem. Na závětrných svazích a žlabech je sněhu uloženo více,“ uvedl v páteční lavinové předpovědi Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše.

Na závětrných svazích nad pásmem lesa se mohou vyskytnout malé deskové laviny z navátého sněhu. „Tendence lavinového nebezpečí je setrvávající,“ dodal Dlouhý.

Při prvním lavinovém stupni jsou podmínky pro túry všeobecně bezpečné. Nebezpečná místa bývají jen ojediněle.

Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Na polské straně to jsou Sněžné jámy, Kociol Lomniczki nebo Bialy Jar. Ročně v horách sjede několik desítek lavin, které však nezasahují obydlená místa, sjezdové tratě či přístupové cesty.

Sněžit za silného jihozápadního větru má v Krkonoších i nadále. Například u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1 415 metrů bylo ráno osm stupňů pod nulou, mlha, 30 centimetrů sněhu, z toho 20 centimetrů nového, a sněžilo, vyplynulo z informací Horské služby.

Meteorologové pro dnešní den v Krkonoších předpovídají zataženo až oblačno, k večeru a večer oblačno až polojasno a místy trvalejší sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejvyšší teploty budou v rozmezí od minus pěti do minus dvou stupňů Celsia, v oblastech tisíc metrů nad mořem minus osm až minus pět stupňů. Čerstvý jihozápadní vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině, k večeru bude ustávat.

