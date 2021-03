První třída přes počítač? Řada rodičů preferuje místo toho odklad školní docházky pro své děti

PRAHA Zatímco se základní školy připravují na online zápisy do prvních tříd, řada rodičů usiluje o odklad školní docházky, třebaže to jejich potomek nepotřebuje. Dělají to kvůli covidu.

„Hodně rodičů dětí, které chodí se synem do školky, zvažuje odklad, i když ho jejich děti mít nemusí. Doufají, že za rok bude situace jiná a klidnější. Za normálních okolností by to neudělali, to jenom kvůli téhle situaci,“ říká maminka Kateřina, jejíž syn chodí do jedné z pražských školek.



Rodičům vadí, že se do školy, kam by mělo jejich dítko nastoupit, nemůžou přijít předem podívat, prohlédnout si prostory a poznat budoucí učitele. „To je strašidelné. Hlavně nebudeme moct s nikým mluvit, a i když toho člověka vidíte, tak v roušce. Mimika dělá hodně a pod rouškou ji nevidíte. Je to neuvěřitelný vabank,“ svěřuje se Kateřina.

Rodiče doufají, že příští rok bude lepší a virus na ústupu nebo pryč, tedy že i nástup do škol bude snazší. Jenže aby dítě dostalo odklad, potřebuje potvrzení od lékaře a z pedagogicko-psychologické poradny.

Rodiče předškoláků znepokojuje představa současné distanční výuky v prvních třídách, při které se dítě samo bez dozoru dospělého číst a psát jen stěží naučí, ale také praktické věci. Školní děti například musí nosit roušky, v mateřince však nejsou povinné. Dále vyvstává otázka odpoledního hlídání dětí, což trápí především pracující rodiče. Ve školce je mohli nechávat až do odpoledních hodin, ale školní družina teď nefunguje.

Školy se prvně uzavřely loni na jaře, podruhé to bylo v říjnu. Když už se měly děti začátkem března začít postupně vracet do lavic, uzavřela vláda místo toho i školky a první a druhé třídy základních škol. Nikdo se tedy nikam nevrátil. Čeští žáci jsou přitom na distanční výuce nejdéle z dětí celé Evropské unie.

„Žádné plošné odklady“

To, že je situace pro rodiče i děti složitá, přiznává i předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. „Ačkoli to zatím nemám ze zkušenosti potvrzené, umím si to představit,“ říká k odkladům docházky s tím, že dostat roční odročení není jen tak.



K tomu, aby ho dítě obdrželo, je třeba doporučení dvou institucí, a to pedagogicko-psychologické poradny a praktického lékaře. Bez nich nemůže ředitel žádný odklad povolit. „Když dítě na odklad není, správně by se neměly tyto instituce pod žádost podepsat,“ uvedl Černý pro Lidovky.cz.

„Není možné, aby se rodič rozhodl, že sám benevolentně chce dát dítěti odklad. A my rozhodně nejsme zastánci plošných odkladů, protože si nemyslíme, že je to ve všech případech dobře,“ uvedla pro Lidovky.cz ředitelka pražské pedagogicko-psychologické poradny Galina Jarolímková. Každé dítě, pro které rodiče žádají odklad, poradny komplexně vyšetří a vysvětlí rodičům, proč jejich dítě buď odklad dostane, nebo ne. Zároveň se jim snaží vysvětlit všechna pro a proti.

Při vyšetření školní zralosti pedagogicko-psychologická poradna posuzuje připravenost předškoláka na nástup do školy. Vedle inteligenčních testů jsou to třeba testy na grafomotoriku a další schopnosti. Když dítě nepřichází přímo s konkrétním problémem, výsledky těchto testů jsou zpravidla průměrné.

„Myslím, že vyšetření bude spíše důkaz pro rodiče, že jejich dítě je v pořádku a obavy mít nemusí, protože se dítě vyvíjí, jak má,“ sdělila webu Lidovky.cz ředitelka ostravské pedagogicko-psychologické poradny Marie Schindlerová. Dodala, že v současné době mají sice zhruba stejný počet žádostí o odklad, nicméně nárůst ještě očekává.

Pedagogicko-psychologickým poradnám komplikuje práci uzavření školek. Za běžného režimu dělají screeningová vyšetření přímo v nich, kdežto nyní si musejí zvát rodiče s dětmi individuálně do poradny. „Doba je samozřejmě těžká. Hodně rodičů nás také žádá o domácí vzdělávání,“ doplnila Jarolímková.

Zápis online

To, že se rodiče nacházejí v nepříjemné pozici, přiznávají i školy. „Rodiče nevědí nic navíc, než je na webových stránkách, takže mají situaci velmi těžkou,“ přiznává ředitelka soukromé MŠ a ZŠ Sophia School v Jirnech Danuše Svobodová.

Zápis před pandemií byl přitom sváteční událostí pro celou rodinu, šlo o odpoledne plné her, při kterých předškolákům asistovaly školní děti i učitelky. Takže všichni měli dost času se seznámit a popovídat si o koncepci školy. „A teď to nejde. Prostě rodič pošle mailem zápis, já mu mailem odpovím, pošlu přihlašovací údaje a v zásadě vůbec nevím, jaké dítě nám do školy přijde,“ lituje Svobodová.

Letos bude u nich ve škole zápis online. „Spojíme se přes Microsoft Teams s rodiči,“ sdělila Svobodová. Problém ale je, že i elektronickou přihlášku budou muset rodiče doručit vytištěnou do školy s vlastnoručním podpisem, pokud nemají elektronický podpis nebo datovou schránku, což většina z nich nemá.

K řediteli po jednom

Jinak vyřeší situaci v pražské základní škole Mendelova. Žáky budou zvát po jednom jako při individuálních konzultacích, budou-li chtít. „Předpokládáme, že přijít společně mohou rodič i dítě. Budou se tady střídat, zápis uděláme během několika dnů na základě rezervačního systému. Takže můžeme s každým chviličku pohovořit,“ říká ředitelka školy Martina Thumsová s tím, že dodrží hygienická opatření.

Podle legislativy nemusí být dítě u zápisu přítomno, jde v podstatě o administrativní formalitu, nicméně osobní zkušenost hraje nejen pro děti a rodiče, ale i pro školy velkou roli. „Nejsme oprávněni požadovat přítomnost dětí. V praxi jich ale 99 procent k zápisu samozřejmě chodilo, pokud byl povolený,“ uzavírá Černý.

Podle něj alespoň některé školy připraví pro budoucí prvňáčky speciální setkání na konci školního roku, dovolí-li to situace a vládní opatření.