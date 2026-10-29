Babiš uvítal v Praze Magyara. Čeká je první společné jednání české a maďarské vlády

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„Jednání se zaměří na aktuální evropská a mezinárodní témata, zejména na konkurenceschopnost Evropské unie, energetickou bezpečnost, migraci, budoucnost evropského rozpočtu a rozšíření EU,“ uvedl Úřad vlády ČR. Mezi další témata bude patřit také regionální spolupráce v oblasti dopravy, ekonomiky nebo obrany.
Program započal uvítací ceremonií v zahradě Kramářovy vily před polednem, následovat bude pracovní oběd a separátní schůzky premiérů a ministrů. Premiéra Pétera Magyara doprovází a konzultací se zúčastní osm členů jeho kabinetu. Závěrečná tisková konference se uskuteční okolo půl třetí hodiny odpoledne ve Strakově akademii.
Maďarského premiéra ještě tentýž den čeká na Pražském hradě setkání s prezidentem Petrem Pavlem. Právě česká hlava státu se při zvolení Magyara do čela maďarské vlády netajila tím, že změnu ve vedení Maďarska považuje za pozitivní.
Obdobná společná jednání vede Česká republika také se Slovenskem, Polskem nebo Izraelem. Bývalá vláda po začátku války na Ukrajině zasedla k jednání také s tamními ministry.
Právě kabinet Petra Fialy přerušil v minulosti kvůli neshodám v zahraniční politice konzultace se Slovenskem, po nástupu Andreje Babiše do premiérského křesla se však jednání obnovila. Další bude následovat již za necelé dva týdny.