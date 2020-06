Prvních 14 dní jsem byl v úplné izolaci jen s policajty, popsal starosta Kolář dopady kauzy ricin

V souvislosti s údajnou hrozbou českým komunálním politikům jedem ricin Česko aktuálně vyhostilo dva ruské diplomaty. V dubnu politici kvůli kauze ricin dostali policejní ochranu. Mezi nimi byl i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, který pro Lidovky.cz vylíčil zajímavé podrobnosti o policejním dohledu.

Kolář vyhoštění diplomatů považuje za dobrý krok. Policejní ochranu má od 10. dubna a ječtě neskončila. „V prvních 14 dnech jsem byl v úplné izolaci jen s policajty, nevěděl jsem, na čem jsem. V novinách jsem četl, že tu běhá někdo s kufříkem plným jedu. Být zavřený kvůli tomu, že mě chce někdo z ruské ambasády otrávit, člověku na radosti nepřidá,“ popsal pro Lidovky.cz poslední měsíc a půl svého života.



Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Tomáš Petříček v pátek uvedli, že kauza byla smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, když jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace. Proto česká strana přistoupila k vyhoštění.

Na informaci, že kauza ricin byla smyšlená, Kolář neví, jak reagovat. „Jestli je to tak, že šlo o ruskou provokaci a zkoušeli, jak česká strana zareaguje, nebo tak, že si neumí uhlídat své diplomaty a ti se jim na ruské ambasádě hádají způsobem, že je z toho mezinárodní skandál, na to opravdu nemůžeme reagovat jinak než vyhoštěním,“ myslí si Kolář. „Pokud je někdo na ruské ambasádě, kdo se baví takovýmto způsobem, tak mi to vtipné nepřipadá.“

Dalším politikem s ochranou je pražský primátor Zdeněk Hřib. Tan také potvrdil, že policejní ochranu stále ještě má. „Předpokládám, že bude v dohledné době ukončena vzhledem k novým skutečnostem. S policií nicméně zůstávám v kontaktu kvůli dalším záležitostem,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

Agentura RIA Novosti později uvedla, že vyhoštěnými diplomaty jsou šéf Ruského střediska vědy a kultury Andrej Končakov a jeho zástupce Igor Rybakov. Končakova v minulosti některá média označila za muže, který údajně přivezl do Prahy jed ricin. Podle ruské ambasády Končakov kvůli tomuto označení čelil výhružkám a dostal policejní ochranu.

O příjezdu ruského agenta s jedem ricin napsal koncem dubna týdeník Respekt. České úřady oficiálně informaci o jedu nepotvrdily. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) ale dostali ve stejné době policejní ochranu.

Rusko a jeho přívrženci kritizují Koláře kvůli odstranění sochy sovětského maršála Koněva a Hřiba kvůli rozhodnutí magistrátu přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova po zavražděném ruském opozičním politikovi. Novotný zase prosadil v Řeporyjích vznik památníku protisovětským vlasovcům, kteří se podíleli na konci druhé světové války na osvobození Prahy. Rusko je považuje za kolaborantskou ozbrojenou formaci vytvořenou nacistickým Německem.