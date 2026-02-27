Nejtepleji dnes bylo v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji, v pásu od jižních Čech k podhůří Krkonoš a Orlických hor a také ve Frýdlantském výběžku a výběžcích za Jeseníky na severu Slezska, vyplývá z mapy zveřejněné ČHMÚ. Dnešek často přepisoval rekordy z 27. února 1994, což je i případ Českých Budějovic. Tam dnešní teplota o půl stupně překonala dosavadní právě 32 let starý rekord.
Z dalších dnešních dlouhodobých rekordů 19 stupňů naměřili meteorologové ve Vráži na Písecku, ještě o desetinu stupně víc v Českém Krumlově, Staňkově na Domažlicku a Vimperku na Prachaticku. Tři místa zapsala 19,2 stupně Celsia - Husinec na Prachaticku, Strakonice a Klatovy. V Třeboni na Jindřichohradecku teploměr ukázal 19,4 stupně Celsia.
Nové maximum pro 27. únor hlásí také hřeben Krkonoš. „Na Labské boudě naměřili rekord 12,1 stupně Celsia, starý rekord měl hodnotu sedm stupňů, také z roku 1994,“ uvedl ČHMÚ.
Teplý bude i nadcházející víkend na přelomu února a března. V sobotu může být až 15 stupňů Celsia, pro neděli meteorologové předpovídají teplotní maxima přes den až 12 stupňů. Bude převážně jasno až polojasno, přeháňky se mohou jen ojediněle objevit v neděli.
Nejnižší teploty zaznamenal Ústecký kraj, kde bylo zhruba od pěti do sedmi stupňů.