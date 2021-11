Prymula odhaduje, že omezení budou platit ještě půl roku. Vláda podle něj s restrikcemi opět zaspala

Opatření jsou podle epidemiologa Romana Prymuly nastavena správně, ale nejsou prý dostatečná, aby zastavila obrovský nápor, který tu podle něj je. Nejsou však přijata včas, opatření měla být podle Prymuly přijata už před čtrnácti dny.

„Řadu opatření děláme ex-post. Měli bychom vycházet z prediktivního modelování,“ dodal ještě později v nedělních Otázkách Václava Moravce (OVM) v České televizi Prymula.

Vláda Andreje Babiše s opatřeními podle Prymuly opět zaspala. „Politici, a to nejen ti čeští, vidíme to napříč Evropou, se nepopulárním opatřením logicky brání a zavádí je až v hodině dvanácté, respektive pět minut po dvanácté, kdy už jsou čísla vysoká a těžko korigovatelná,“ posteskl si v OVM.

„Vidíme nálož, která vzniká v dny, kdy se příliš netestuje, tedy víkend. Lockdownu se teoreticky můžeme vyhnout, ale znamená to zavést cílená opatření. Je to zamezit případným kontaktům, dochází k přenosům i mezi očkovanými,“ uvedl. Podle epidemiologa by pomohly vakcíny zaměřené na aktuální mutace covidu, zejména variantu delta.

„Není potřeba dál dělit společnost. Ať již lockdownem, tak povinným očkováním,“ uvedl poslanec a nově taktéž místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Zavedení povinného očkování by podle předsedkyně poslanců ANO Schillerové v ČR trvalo dva roky, je taktéž proti.

„Lockdown nikdo nechce, uděláme vše, aby nenastal,“ sdělil Bartošek. „Ne povinnému očkování,“ dodal. Nynější zpřísnění opatření považuje za rozumné, tlak na neočkované je podle něj správný, jelikož na jednotkách intenzivní péče převažují neočkovaní. Nedokáže si představit, že by se znovu zavíraly školy.



„Je to znepříjemnění života neočkovaným, ale oni ohrožují zbytek zodpovědné populace. Zbytek nás všech, kteří se nechali naočkovat,“ uvedla ministryně financí v demisi Alena Schillerová (ANO). Sdělila, že ona sama by byla pro tzv. „rakouský model“, nicméně Česká republika by potřebovala k napodobení rakouských kroků zavést opět nouzový stav, což ministryně v demisi odmítá.

Schillerová věří, že vyřazení neočkovaných z běžného života nepovede k demonstracím, jaké jsme přes víkend viděli například ve Vídni či v Rotterdamu, zcela vyloučit to však prý nemůže.



„Jsme ve velkém průšvihu. Děláme co můžeme. Ani epidemiologové se neshodnou. Já panu Válkovi nerozumím. Když říká, že to musí být rozhodnutí odborníků, tak ne. Musí to být politická zodpovědnost,“ uvedla Schillerová.