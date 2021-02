Prymula: Bez nouzového stavu nemáme brzdy, mohlo by dojít k nárůstu jako loni v prosinci

14. února 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha Bez pokračování nouzového stavu může podle epidemiologa Romana Prymuly dojít k podobnému nárůstu počtu nakažených jako po uvolnění restrikcí loni v prosinci. „Někdo by mohl namítnout, že už jsme to tu dvakrát měli a ubrzdili jsme to. Jenže teď už nemáme čím brzdit,“ říká exministr zdravotnictví.

Lidovky.cz: Jak se dle vás promítne sněmovnou ve čtvrtek schválené neprodloužení nouzového stavu do vývoje epidemie?

Mám-li to pojmenovat obecně, pak to bude znamenat problémy. A to významné, protože řadu opatření bude třeba konvertovat do nějaké podoby podle zákona na ochranu veřejného zdraví, něco mohou na své úrovni řešit hejtmani, ale znamená to velké komplikace a riziko, že šíření viru bude masivnější než doposud.