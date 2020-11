Prymula by s otevřením škol počkal ještě týden, s ním by zavedl testování žáků i učitelů

Praha Bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula (za ANO) by s částečným otevřením škol počkal ještě týden. Doprovodil by jej testováním žáků i učitelů. Řekl to v neděli v pořadu Partie v televizi Prima. První a druhé třídy se k prezenční výuce vrátí ve středu. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka by se měli děti i pedagogové testovat každé pondělí pomocí antigenních testů.

Prymula: Při současných opatřeních se Česko pod tisíc nových případů denně dostane zhruba 14. prosince Žáci prvních a druhých tříd základních škol a všichni žáci speciálních škol se ve středu 18. listopadu vrátí do školních lavic. Budou muset nosit roušky všude a třídy se nebudou dělit do menších skupin jako na jaře, děti z různých tříd by se ale neměly potkávat. Platit bude zákaz zpěvu a tělocviku, mělo by se také často větrat. Návrat ostatních školáků bude záviset na vývoji epidemie koronaviru. Ministr školství Robert Plaga se v pondělí na tiskové konferenci vyjádří k opatřením ve školách.

Při uzavření škol v polovině října Prymula na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že žáci prvního stupně základních škol se k prezenční výuce vrátí 2. listopadu. To se nakonec nestalo, podle bývalého ministra byl tehdy tlak na to sdělit nějaký termín. „Bylo jisté, že termín je trochu rizikový,“ řekl v neděli. S nově naplánovaným otevřením části škol by počkal ještě týden a doprovodil by jej testováním. Žáci 1. a 2. tříd ZŠ se do škol vrátí 18. listopadu, řekl Plaga. Ve třídách budou povinné roušky Podle Kubka je možné, že se s návratem škol koronavirus zase začne více šířit. Pustit děti do škol bez antigenních testů považuje za nesmysl. Každé pondělí by se podle něj testům měli podrobit děti i učitelé. Musí se také vytvořit hygienické podmínky, aby děti neseděly vedle sebe v lavicích. „Že uprostřed hodiny minutu vyvětráme, nás asi nespasí,“ řekl. Učitelé jsou podle něj v populaci druhou koronavirem nejpostiženější skupinou. Antigenní testy jsou méně spolehlivé než laboratorní testy PCR, poskytují ale rychlejší výsledek. V současnosti se využívají při testování klientů i zaměstnanců v sociálních pobytových zařízeních.