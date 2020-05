Prymula chce skončit na ministerstvu zdravotnictví. Pro případné setrvání si klade podmínky

Praha Jedna z nejdůležitějších postav Česka v boji s koronavirem chce skončit ve své funkci. Epidemiolog Roman Prymula své rozhodnutí měl podle serveru Seznam Zprávy oznámit premiéru Andreji Babišovi s tím, že ze své pozice náměstka ministra zdravotnictví odejde do konce května. Pro své případné setrvání si stanovil podmínky. Ty ale serveru neupřesnil.

Pro server Seznam Zprávy Prymula řekl, že plánuje odejít ze státních služeb. „Mám plno nabídek, ale plánuji jít do soukromého sektoru a angažovat se například u komerčních farmaceutických výzkumů,“ uvedl.

Dále řekl, že původně měl v plánu ve funkci skončit už v lednu, později uvažoval o březnu, ale kvůli nastupující koronavirové epidemii své rozhodnutí odložil na pozdější dobu.

Vyloučil ale, že by odcházel kvůli chybějící bezpečnostní prověrce, kterou vyžaduje ministr Adam Vojtěch. „Někdo to tam zdržuje, protože šetření u NBÚ už proběhlo a teoreticky mají lhůtu na udělení prověrky 70 dnů,“ okomentoval celou situaci Prymula.

O odchodu mluvil už dříve v rozhovoru pro Lidovky.cz. „Už jsem plánoval se s postem náměstka na ministerstvu zdravotnictví rozloučit a vrátit se do vědeckého života. Tato úvaha se náhle zastavila. Nechci tvrdit, že mě současný stav baví, ale profesně se o něj samozřejmě zajímat musím. Epidemiologie je obor, který jsem dominantně studoval a věnoval se mu po celý život. Takže tomu nyní musím dát maximum. Na druhou stranu má všechno svůj konec a i tato éra za mnoho měsíců skončí,“ řekl v polovině dubna.



„Těším se moc na návrat k vědě a výzkumu. V současném zápřahu je to složité. Velmi mi vadí, že se do odborného procesu dostává velmi intenzivně politika, navíc i masmédia hrají různé politické hry. Nebývale to znepříjemňuje práci a je to popravdě řečeno kontraproduktivní. Ve vědě totiž nejsou odpovědi nikdy zcela jasné. Že to, co platí jeden den, musí platit v těch nadcházejících, je mylná představa. Musíme prostě reagovat na vývoj situace, jinak bychom byli směšní,“ dodal Prymula.