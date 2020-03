Prymula: Premiér Babiš mě přesvědčil, abych na ministerstvu zůstal. Původně chtěl v březnu skončit

Praha Náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči, epidemiolog Roman Prymula, ve své funkci zůstane. Původně avizoval, že v březnu jako náměstek skončí a chtěl jen částečný úvazek. ČTK ve čtvrtek Prymula řekl, že ho premiér Andrej Babiš přesvědčil, a proto zůstane.

Náměstci ministra měli povinnost do poloviny března získat bezpečnostní prověrku. V Prymulově případě Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) ještě nerozhodl, resort tak lhůtu prodloužil.

„Chtěl jsem zredukovat svůj pobyt na ministerstvu na částečný úvazek, ale pan premiér mě přesvědčil, že zejména v této době bych to měl přehodnotit a proto zůstávám,“ řekl Prymula ČTK s tím, že se chtěl více věnovat výzkumu. Prymula se za ministerstvo zdravotnictví často vyjadřuje k nynější epidemii nemoci COVID-19 šířené novým typem koronaviru.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) loni začátkem roku vyhlásil, že bezpečnostní prověrku NBÚ na nejnižší stupeň „důvěrné“ musí mít všichni ředitelé státem zřizovaných nemocnic. Mělo to souvislost s veřejnými zakázkami, protože nemocnice vypisují zakázky nad 300 milionů korun. Ředitelé ji museli získat do srpna, stejnou povinnost do března mají náměstci.

„S ohledem na to, že řízení u NBÚ nadále v případě pana náměstka Prymuly probíhá, řízení nebylo z jejich strany zastaveno ani přerušeno, a průtahy v řízení nezavinil pan náměstek, rozhodlo ministerstvo zdravotnictví o prodloužení interně stanovené lhůty pro dodání rozhodnutí NBÚ, a to do doby, než NBÚ rozhodne,“ řekla ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Prymula je také předsedou České vakcinologické společnosti, věnuje se problematice očkování a imunizace společnosti, tedy navykání organismu na látky vyžadující imunitní odpověď organismu.

Náměstkem ministra zdravotnictví je Prymula od března 2017. Nastoupil za ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD), místo bylo více než rok neobsazené. Předtím bývalý ředitel královéhradecké fakultní nemocnice působil na ministerstvu jako poradce. Prymulu z pozice šéfa nemocnice loni v červnu odvolal Ludvíkův předchůdce Svatopluk Němeček (ČSSD). Jako důvod uvedl, že Prymula inkasoval desítky milionů korun od společnosti, kterou vlastnila jeho dcera. Prymula tvrzení ministerstva odmítl.