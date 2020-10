Prymula se chce do řešení pandemie zapojovat na expertní úrovni spoluprací s mezinárodní skupinou odborníků

Praha Končící ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) se chce dále do řešení pandemie zapojovat na expertní úrovni. Plánuje spolupracovat s mezinárodní skupinou expertů. V neděli to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Prymulu tento týden zachytil deník Blesk, jak bez roušky vycházel z restaurace, přestože jakožto ministr financí vyhlásil jejich uzavření.

„Nevím, jestli jsem schopen jít do nějaké další vládní funkce, takže spíš můj názor je takový, že bych chtěl pomoci jako osoba nezávislá, jako expert,“ řekl Prymula. „Já popíšu, jak si dovedu představit svoji podporu a svoji expertní kapacitu, protože to si myslím, že nabídnout jsem schopen, ale nechci jít do nějaké pozice,“ řekl v reakci na otázku, jestli přijme nabídku premiéra Andreje Babiše (ANO) pokračovat v covidové expertní skupině.



Končící ministr zároveň řekl, že se chce zapojit do řešení pandemie na globální úrovni. „Já jsem v tuto chvíli ve velmi těsném kontaktu s tou mezinárodní skupinou expertů a v podstatě na této bázi, na tomto půdorysu de facto neformální skupiny bych chtěl eventuálně působit a ten systém podpořit,“ řekl.

Prymulu zachytil deník Blesk, jak ve středu v noci vychází bez roušky z uzavřené restaurace. Ty musí být kvůli šíření koronaviru pro hosty mimo provoz, mohou mít do 20:00 otevřené jen výdejové okénko. Premiér Babiš v pátek ministra vyzval k rezignaci. Prymula uvedl, že nic neporušil a sám rezignovat nehodlá. Předseda vlády pak navrhl Prymulovo odvolání. Ten v neděli řekl, že je připraven rezignovat, jakmile bude znám jeho nástupce.