Bohnická nemocnice chce za půl miliardy vybudovat centrum pro děti, řekl Babiš

„Psychiatrická nemocnice Bohnice požádala ministerstvo o registraci velice důležité investice, a to je stavba centra dětské psychiatrické pomoci,“ řekl Babiš. Aby mohla nemocnice začít připravovat projekt, je třeba, aby výstavba byla mezi registrovanými investicemi ministerstva zdravotnictví (MZd).
„Mají to naplánované na tři roky. To znamená uvedení stavby do provozu v roce 2029, ale já myslím, že se to dá zrychlit,“ dodal Babiš.
Většina budov v areálu nemocnice pochází ze začátku 20. století a jsou památkově chráněné. V posledních letech opravili 50 z nich, nemocnice investovala zhruba 600 milionů korun, šlo hlavně o úspory energií. Ředitelka Psychiatrické nemocnice Zuzana Barboríková předloni řekla, že by zařízení potřebovalo investice za zhruba 2,5 až tři miliardy Kč.
Právě psychiatrická péče o děti je v současné době podle odborníků velkým problémem českého zdravotnictví. Není dostatek lůžek ani dětských psychiatrů, stále více dětí přitom potřebuje jejich péči. Primář dětského oddělení PN Bohnice Michal Považan loni uvedl, že v roce 2024 tam bylo hospitalizovaných téměř 1000 dětí, před rokem 2020 byly počty poloviční. Do nemocnice podle něj míří i mimopražští, protože u nich není péče dostupná.
Podle Babiše nemocnice řeší také problémy s osobami pod vlivem alkoholu či drog, které jim vozí zdravotnická záchranná služba. „Záchranka často odmítá opilce a posílá je sem, kam nepatří,“ řekl s tím, že kvůli tomu volal pražské radní pro zdravotnictví Alexandře Udženiji (ODS). Pozastavil se také nad tím, že nemocnice nemá vlastní stravovací provoz, přestože potřebuje 1200 jídel denně, a vozí je z Fakultní nemocnice Bulovka.
V nemocnici se léčí pacienti s duševními potížemi různé tíže včetně ochranné léčby po trestných činech. Léčil se tam i muž, který předloni v lednu napadl dva lidi v pražském Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích, a poté se přiznal k vraždě muže nalezeného u Kyjského rybníka.
Případ kriminalisté odložili, protože byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný. Z léčby ale dvakrát utekl. Poprvé se nevrátil z povolené vycházky, podruhé přelezl plot. Za útěky mu soud na konci ledna uložil sedm měsíců vězení a pětileté vykázání z ČR. Verdikt není pravomocný, protože se odvolal.
Primář bohnického oddělení, odkud muž utekl, skončil ve funkci. MZd v souvislosti s tímto případem ohlásilo, že prověří bezpečnostní opatření v zařízeních, která provádějí ochranná léčení.