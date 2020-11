Psychika seniorů v domovech kvůli zákazu návštěv strádá. Někde už zvažují i variantu s blízkými ve ‚skafandru‘

Praha Návštěvy v domovech pro seniory by měly být podle Ministerstva práce a sociálních věcí povoleny po vyhodnocení první fáze plošného testování v sociálních službách, které započalo k 11. listopadu. Jak ministerstvo, tak domovy si uvědomují, že odříznutí od rodin nedělá seniorům dobře, a to především po psychické stránce, která v jejich věku hraje významnou roli.

„Povolení návštěv je obsaženo v rozvolňovacím schématu PES. My jsme v minulém týdnu navrhli Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) rozšíření výjimek u návštěv o osoby, které projdou při vstupu do zařízení antigenním testem s negativním výsledkem, stejně tak jako to funguje například v Německu,“ vyjádřil se pro server Lidovky.cz prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Jiří Hořejší.

Dlouhodobá absence kontaktu s rodinou totiž nesvědčí především psychické pohodě seniorů, která však v jejich věku může být často klíčovou pro celkový zdravotní stav. Pro obnovení návštěv jsou tedy i samotné domovy.

„Máme připravené oddělené prostory na to, aby bylo návštěvy možné uskutečňovat. Návštěvy by se konat mohly a měly, a to nejen v terminálním stadiu kvůli Vánocům,“ uvedla pro Lidovky.cz ředitelka Domova seniorů Kobylisy Zuzana Steinbauerová s tím, že příbuzným by mělo být povoleno za klienty docházet, a to při dodržování určitých opatření, stejně jako tomu bylo i na jaře.

Domov zatím nemusel řešit problém závažného zhrošení psychického stavu klientů, které se snaží zabavit a případně jim zprostředkovat hovor či videohovor s příbuznými. Steinbauerová však tento scénář nehodlá riskovat.

„Pokud bychom u někoho zaznamenali psychické zhoršení už nyní, tak mu samozřejmě za přísných opatření, včetně overalu, masky a dalších variant ochrany návštěvu zprostředkujeme,“ dodala Steinbauerová s tím, že klienti v domově v pražských Kobylisích jsou ve věkovém průměru 86 let a zhoršení jejich psychického stavu může vést k dalším komplikacím.

„V tomto věku mají už spoustu nemocí, spoustu diagnóz a já nehodlám riskovat zhoršení jejich stavu. Každý by si měl vždy položit otázku, jak by mu bylo, kdyby měl v domově maminku nebo babičku on sám,“ zakončila pro Lidovky.cz ředitelka zařízení.

Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Hořejšího požaduje i asociace další rozvolnění návštěv k 25. listopadu a větší uvolnění předpokládá v první polovině prosince.



Rozvolnění opatření ohledně návštěv je nakloněno i MPSV, které si prý plně uvědomuje, že sociální izolace a dlouhodobá absence osobního kontaktu s blízkými mohou mít dopad na zdraví a psychiku klientů sociálních služeb.

„Vývoj dopadu zákazu návštěv a vycházení na klienty dotčených služeb průběžně sledujeme a vyhodnocujeme i ve spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb, kraji a zástupci obcí na pravidelných týdenních poradách,“ uvedla pro Lidovky.cz tisková mluvčí MPSV Michaela Buchtová.

Nejnovějším usnesením je pak podle MPSV to, že změna režimu návštěv v domovech pro seniory by měla nastat po vyhodnocení první fáze plošného testování v sociálních službách.

„Návštěvy by měly být umožněny, a to za podmínek podstoupení antigenního testu při vstupu do zařízení. Konkrétní podmínky a termíny rozvolnění jsou však zatím v jednání a musí být schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR a projednány na Radě vlády pro zdravotní rizika,“ uvedla pro server Lidovky.cz tisková mluvčí MPSV Jaroslava Sladká.