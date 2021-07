Zrádná psychofarmaka. Odvykání je těžší než u heroinu, říká bývalý protidrogový koordinátor

Závislost na návykových lécích na spaní či uklidnění bývá často skrytá, plíživá a především nebezpečná. Služeb pomoci je však zatím jako šafránu. „Zdá se, že naše zdravotnictví terapeutickou pomoc neumí,“ říká Jindřich Vobořil, šéf společnosti Podané ruce, jenž dříve působil i jako národní protidrogový koordinátor.

Lidovky.cz: Pociťujete i ze své praxe, že mezi Čechy roste závislost na benzodiazepinech? O jak velkou skupinu lidí jde?

Ono to často chodí ve vlnách. Už v sedmdesátých letech minulého století měly v množině na něčem závislých lidí největší zastoupení právě návykové léky. Početnou skupinu tehdy tvořili zdravotníci a učitelé a v největší míře ženy okolo 45 let a starší. Často to bývá napojené na menopauzu, což je obecně hodně rizikové období. Dát na stůl přesná čísla však nelze, jde o skrytou část populace. Říká se, že rizikově to užívá okolo osmi procent Čechů. To je strašně moc. Byť ne všichni jsou přímo závislí, přesto jde o nebezpečné množství. Zdravotníci mají k tomuto druhu léků rychlejší a snadnější přístup, užívání bylo v jejich případě vždy časté. Taktéž mezi studenty zdravotnických škol a medicíny je výrazně častější výskyt případů užívání různých uklidňujících a posilujících látek než u studentů jiných typů škol.