Začala likvidace 236 tisíc nosnic, ptačí chřipka chov zasáhla podruhé za pět let

V Kosičkách na Královéhradecku začala v pondělí po 9. hodině likvidace velkochovu nosnic, který byl zasažen ptačí chřipkou. Nastoupila tam asi stovka profesionálních hasičů. Téměř 236 tisíc slepic skončí v kafilérii. Likvidace chovu by měla trvat pět až sedm dní. Půjde o druhou největší likvidaci chovu drůbeže v ČR kvůli ptačí chřipce.
V letošním roce jde o druhou likvidaci v komerčním chovu. První se odehrála 13. února v Kosičkách-Třesicích, kde hasiči zlikvidovali chov 6 800 kachen. Chov kachen byl asi 500 metrů od drůbežárny v Kosičkách.

„Začali jsme v hale, kde byl největší úhyn. Celkem jsou nosnice v pěti halách,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.

Hasiči dosud žijící slepice vynášejí a usmrcují v kontejnerech s oxidem uhličitým. Pracují v ochranných oblecích a v obličejových maskách. Po vyklizení hal hasiči udělají jejich dezinfekci.

Nákaza vysoce patogenním virem H5N1 se v chovu Podniku pro výrobu vajec v Kosičkách objevila ve čtvrtek. Do chovu se virus podle firmy dostal vzduchem ze směru od ohnisek chřipky na nedalekých písnících a v komerčním chovu kachen.

Asi stovka profesionálních hasičů nastoupila kvůli ptačí chřipce do velkochovu slepic v Kosičkách, musí zikvidovat přes 230 tisíc slepic. (23. února 2026)
Přípravné práce před likvidací velkochovu slepic v Kosičkách, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. (23. února 2026)
Přípravné práce před likvidací velkochovu slepic v Kosičkách, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. (23. února 2026)
Přípravné práce před likvidací velkochovu slepic v Kosičkách, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. (23. února 2026)
Podnik, který patří k významným drůbežářským firmám v Královéhradeckém kraji, již uvedl, že chov hodlá co nejrychleji obnovit. „Už nyní poptáváme mladé kuřice před snáškou, abychom chov co nejdříve obnovili,“ uvedl ředitel podniku Jan Pozdílek s tím, že první ptáci by se v Kosičkách mohli objevit v dubnu až květnu.

Kvůli ptačí chřipce byl chov v Kosičkách vybit již na jaře 2021, tehdy v něm bylo asi 170 tisíc slepic.

Denní produkce drůbežárny v Kosičkách byla asi 180 tisíc až 200 tisíc vajec, což představuje přibližně čtyři procenta produkce vajec v celé ČR. Své zákazníky hodlá podnik po dobu výpadku zásobit vejci od spolupracujících drůbežáren, část dodávky zřejmě bude muset podle Pozdílka pokrýt vejci z dovozu.

Chovatelé mají podle veterinárního zákona nárok na náhradu nákladů a ztrát, které jim vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření či utrácení zvířat. Náhradu poskytuje ministerstvo zemědělství ve výši prokázaných vynaložených nákladů a způsobených ztrát.

Silnice třetí třídy mezi Kosičkami a Kosicemi, u níž drůbežárna leží, bude po dobu likvidace chovu uzavřená denně od 06:00 zhruba do 18:00. Průjezd budou mít povolený autobusy linkové dopravy.

Největší zásah v Česku se odehrál v lednu 2023 v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde bylo zlikvidováno 742 tisíc slepic.

