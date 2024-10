Místo na talíř putují husy do kafilerie. Mrtvých ptáků u Hodonína bude 32 tun

V chovu již v minulých dnech uhynulo okolo 200 ptáků, u dalších chovatelé pozorovali příznaky typické pro toto onemocnění. Celková hmotnost chovaných ptáků, které je nutné usmrtit, je 32 tun.

„Používáme na to kontejnery, které naplníme ze 40 procent oxidem uhličitým. Po usmrcení končí zvířata v kafilerii,“ popsal postup Petr Kučínský z oddělení pro řešení krizových situací Státní veterinární správy (SVS).

Co do množství a hmotnosti zvířat se nejedná o příliš rozsáhlý zásah, ale komplikovaný je logisticky. „Jedná se sice o jeden chov, ale na pěti místech kolem zdejších rybníků a na každém místě jsou to dvě až tři haly. Kdyby byla zvířata soustředěná v jednom místě, byl by to zásah na dvě hodiny,“ podotkl Kučínský.

Podnik Rybářství Hodonín odhaduje škody na 12 až 14 milionů korun, jak už v úterý řekl jeho ředitel Jiří Janoštík. Jednou částí škody jsou vykrmené husy, které měly za několik dnů skončit na talíři jako součást svatomartinského menu. Druhou částí jsou pak chovná zvířata, kvůli jejichž ztrátě bude chov příští rok zhruba třetinový.

Drobní chovatelé mají hlásit úhyny

Ministerstvo zemědělství v těchto případech chovatelům ztráty kompenzuje. Na co bude mít podnik nárok, však Janoštík zatím neřešil a neví.

Veterináři po likvidaci chovu musí udělat předběžné čištění a dezinfekci chovných zařízení, poté další čištění a dezinfekci. Po závěrečné dezinfekci ohniska bude okolo něj v okruhu tří kilometrů vytyčeno ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru, a to po dobu 30 dnů, pokud se neobjeví nová nákaza.

V těchto pásmech platí pro chovatele výrazné restrikce. „Drobní chovatelé by měli hlásit případné změny chování či úhyny a my bychom v takových případech odebrali vzorky. Je dobré chránit drůbež před kontaktem s volně žijícími ptáky, alespoň v případě napájení a krmení. Víc toho po nich asi chtít nemůžeme, těžko můžou na delší dobu drůbež někam zavřít,“ poznamenal Kučínský.

S veterináři na místě spolupracovali i hasiči, kteří zajišťovali dekontaminaci lidí i techniky. Na jižní Moravě se letos jedná o první případ ptačí chřipky ve velkochovu, celkem jich veterináři zaznamenali v Česku osm. V malochovech letos evidují 27 ohnisek, z toho tři na jižní Moravě, naposledy v únoru.