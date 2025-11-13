Další ohnisko ptačí chřipky. Testy potvrdily nákazu v chovu kachen na Nymbursku

„Vzhledem k vysokému úhynu kachen byly odebrány v chovu vzorky a odeslány do Státního veterinárního ústavu Praha. Výsledek vyšetření dnes odpoledne potvrdil ptačí chřipku,“ uvedl ve čtvrtek Vorlíček.
Ve stejném chovu se ptačí chřipka objevila v lednu 2023, utraceno tehdy bylo 1900 kachen.
Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru.
„V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která omezí přesuny drůbeže, budou zde provedeny soupisy všech chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže,“ uvedl Vorlíček.
SVS vyzývá chovatele, aby věnovali biologické bezpečnosti ve svých hospodářstvích co největší pozornost. Kromě čtyř komerčních chovů bylo v Česku letos dosud potvrzeno 17 ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech. Stejná nákaza byla potvrzena také u uhynulých volně žijících ptáků na osmi místech v zemi.
Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Z volně žijících ptáků postihuje nejčastěji labutě a divoké kachny, které jsou přenašeči nemoci již několik staletí a virus pro ně není tak nebezpečný jako pro drůbež. Ptačí chřipku, která byla známá už v 19. století pod jménem ptačí mor, způsobují chřipkové viry typu A. Zvláště nebezpečný podtyp viru nese označení H5N1.