Ptačí chřipka se rozšířila na Vysočinu, jde již o šesté ohnisko. Chov s 300 opeřenci veterináři utratí

Praha Ptačí chřipka se rozšířila do šestého kraje, nové ohnisko je v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku v Kraji Vysočina. Letos poprvé nejde o malochov, bylo v něm 300 kusů drůbeže. Chovatel nahlásil veterinářům úhyn zhruba 60 slepic a hus za jeden den. Jak se nákaza do chovu dostala, se zatím neví, je to předmětem šetření, sdělil v pátek ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Zbývající kusy slepic, krůt, hus a kachen veterináři v ohnisku utratí, jejich těla pak neškodně zlikvidují. Veterináři také vytyčí tříkilometrové a desetikilometrové pásmo, kde budou zpřísněné podmínky. „V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. V rámci mimořádných veterinárních opatření bude zejména omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou provedeny soupisy chovů drůbeže,“ uvedl Vorlíček.

Ptačí chřipka se dostala i do Plzeňského kraje. U Přeštic uhynulo 21 kusů drůbeže Jde o šesté ohnisko, předchozí byla v jižních a středních Čechách a v Pardubickém a Plzeňském kraji. U volně žijících ptáků byla zjištěná v Libereckém kraji a v jižních Čechách. Choroba je nebezpečná pro ptáky, na člověka se nepřenáší. Agrární komora upozornila, že české drůbeží maso a vejce uváděné na trh jsou pro spotřebitele bezpečné. Stát kvůli snaze omezit přenos choroby zakázal v ČR větším chovatelům chov drůbeže ve volných výbězích, omezil prodej a přemísťování drůbeže. Veterináři od 15. února opatření zmírnili. Umožnili za přísných podmínek přesun drůbeže z evidovaných do neevidovaných chovů. Nově napadený chov nespadal přes větší počet ptáků mezi evidované, zvířata tak mohla být chovaná venku. Bulharsko utratí přes 160 000 kachen kvůli ptačí chřipce. Obě zasažené farmy mají stejného majitele Veterináři upozorňují, že u chovů, kde nelze ptáky umístit do zavřeného objektu, je třeba zmenšit riziko kontaminace vody, krmiva a podestýlek trusem divokých ptáků. V ČR se ptačí chřipka kromě loňska, kdy museli veterináři vybít kolem 137 000 ptáků, objevila po deseti letech v roce 2017. V Česku se muselo tehdy utratit 98 000 ptáků, většinou v komerčních chovech. V zemi bylo skoro 40 ohnisek nákazy.