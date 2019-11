Novotný plánuje skromný pomník. Generál Vlasov byl zrádce a kovaný bolševik, reaguje bývalý velvyslanec v Rusku

PRAHA Záměr starosty městské části Praha-Řeporyje Pavla Novotného vybudovat pomník vlasovcům za jejich pomoc při Pražském povstání vyvolal mnoho reakcí. Ohradili se zástupci ruského velvyslanectví v Praze, nesouhlas vyjádřilo i Rusko. Podle bývalého českého velvyslance v Rusku Miroslava Kostelky opodstatněně. To, jak bude pomník vypadat, starosta zatím neví.

Návrh na stavbu pomníku vlasovcům má zastupitelstvo v Řeporyjích projednávat v polovině prosince, podoba pomníku je ale zatím nejasná. „Ještě nevím, jestli to bude deska nebo velký kámen, ale určitě nepostavíme žádnou mohylu míru. Bude to normální pomníček. Podobu vyřešíme s odborníky, bude to důstojné,“ sdělil pro Lidovky.cz starosta městské části Pavel Novotný s tím, že nyní víc než podobu pomníku řeší jeho zabezpečení a další organizační věci. „Pokud návrh zastupitelstvem projde, budou potřeba kamery. Počítám s možnými útoky na místo, kde bude pomník stát. Zkrátka musím mít náskok před Rusy,“ řekl starosta.

Pomník na památku vlasovců se podle jeho slov bude nacházet na křižovatce ulic Jáchymovská a Smíchovská v blízkosti tamní umělecké školy. „Naproti je lékárna, kde měl Buňačenko (velitel divize) štáb,“ řekl Novotný s vírou, že jeho návrh na stavbu pomníku zastupitelstvem projde. „Vyzvu zastupitele, aby se odprostili od politiky a rozhodli podle sebe. Přežiju, když mě přehlasují, ale kdybych nevěřil tomu, co dělám, tak bych s tím návrhem nepřišel.“



Ruská reakce

Rusům se Novotného plán nelíbí. Netečnost českých úřadů k plánům na stavbu pomníku vlasovcům považují za nadržování zločinnému přepisování dějin. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová na tiskové konferenci označila nápad za „naprosto příšernou iniciativu“.

Bývalý český velvyslanec v Rusku a ministr obrany Miroslav Kostelka ruskému hněvu rozumí. „V Rusku by si nikdo něco takového nedovolil, přestože tam mají také samosprávu. Velká vlastenecká válka byla jedna z nejhorších událostí v ruských dějinách, dodnes ovlivňuje osudy rodin. Vítězství v ní je v Rusku největším a nejvíce uznávaným svátkem. Proto jsou Rusové tak citliví na znevažování jejich padlých a oslavování těch, kteří se na boji proti nim podíleli,“ řekl Kostelka pro Lidovky.cz.



Takzvaní vlasovci totiž byli občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do Ruské osvobozenecké armády (ROA). Společně s Němci pak od začátku roku 1945 bojovali proti Sovětům. „Nechápu, proč stavět pomník, vždyť generál Vlasov nebyl nic jiného než zrádce a před tím kovaný bolševik. Podle mě by to bylo zhruba stejné, jako kdyby v Lužnikách postavili pomník Henleinovi,“ uvedl Kostetka.



Gesto Novotného navíc podle něj nemá ani historický smysl, protože na základě některých údajů (například publikace Kolaboranti 1939-45) Vlasov nejprve odmítl jít Praze na pomoc, když to Buňačenko navrhl. „Podle mě jsou toto (pomník vlasovcům) a další snahy jako hanobení hrobů vojáků a kauza Koněv úplně zbytečnými gesty, která bohužel vedou k prohlubování rozporů a mnohdy až nenávisti mezi lidmi v tuzemsku, ale i v Rusku. Rozumím tomu, když důvodně označíme Rusko jako protivníka a asi tomu rozumí i Rusové. Ale urážky tohoto druhu prostě nesnesou,“ uzavřel Kostelka.

Stavba pomníku na památku vlasovců a jejich pomoci při Pražském povstání se v posledních dnech stala předmětem veřejné diskuze. Vše začalo tweetem Pavla Novotného, ve kterém mimo jiného napsal, že Prahu před zničením v květnu roku 1945 zachránili vlasovci a to, že nemají pořádný pomník v Praze, je ostuda, kterou je třeba napravit.