Pušky nabité ostrými a vyděšení lidé. Velvyslanec popsal dramatické poslední dny na kábulské ambasádě

Zároveň dodal, že podle jeho informací se podařilo do bezpečí dostat všechny afghánské spolupracovníky české mise i s rodinami. Připustil však, že s některými z nich se nepodařilo včas navázat kontakt tak, aby se dostali na palubu jednoho ze tří armádních speciálů, které od neděle do středy startovaly z Kábulu. Například dva Afghánce s českými vazbami by ještě dle Kulhánka mohly z Kábulu odvézt americké jednotky.