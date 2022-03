„Jde o zbraně posledního soudu. Když by to mělo neomezený rozsah, tak se lidstvo zničí. Je to součást Putinova vyhrožování a důkaz, že nemá v ruce nic jiného,“ upozornil server Lidovky.cz Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu.

Obdobně to vnímá i generál Petr Pavel, který byl šéfem české armády i předsedou vojenského výboru NATO.