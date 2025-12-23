Putin odvolal velvyslance v Česku, který kryl Vrbětice, řešil Koněva i Němcovou

„Ministerstvo zahraničních věcí o výměně ruského velvyslance v ČR ví a bere ji na vědomí,“ sdělil mluvčí české diplomacie Daniel Drake.
List Kommersant napsal, že Zmejevskij je v diplomatických službách od roku 1979, na konci 90. let působil v ruské misi při OSN a následně se stal stálým zástupcem Ruska u mezinárodních organizací ve Vídni. Od 19. února 2016 zastával post velvyslance v Česku.
Anna Ponomarjovová se narodila 28. března 1971. Na ruské ambasádě v Praze působí už řadu let. Od roku 2017 zastávala hodnost mimořádné a zplnomocněné vyslankyně druhé třídy. Předtím působila jako zástupkyně ředitele třetího evropského oddělení ruského ministerstva zahraničních věcí, uvedl web Parlamentskaja gazeta.
Spor o Koněva
Velvyslanec Zmejevskyj hájil v Česku zájmy Moskvy v řadě kauz. Jednou z nich byl odpor vůči odstranění sochy maršála Koněva v Praze 6, která stála v Bubenči od roku 1980.
Koněv je kontroverzní postavou, především kvůli své roli při potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956 a při krizi v Berlíně o pět let později. V roce 2018, při 50. výročí srpna 1968, odhalila radnice Prahy 6 u sochy tabulku s doprovodným textem.
Ten popsal roli maršála Koněva při osvobozování v roce 1945, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, i v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi. „V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa,“ stálo také na tabulce, proti jejíž instalaci protestovali velvyslanci Ruska a některých dalších zemí bývalého SSSR.
Radnice Prahy 6 v čele se starostou Ondřejem Kolářem (TOP 09) v srpnu 2019 sochu zakryla, proti čemuž protestovala například ruská ambasáda, která krok označila za „opakované zneuctění památky vojáků Rudé armády padlých v bojích proti nacistům za svobodu Československa“.
Radnice Prahy 6 pak nechala začátkem dubna 2020 sochu odstranit. V květnu roku 2022 pražští zastupitelé odebrali Koněvovi čestné občanství. V říjnu 2023 se také dřívější Koněvova ulice na Praze 3 přejmenovala na Hartigovu.
Vrbětice
Česko-ruské diplomatické vztahy se výrazně zhoršily v roce 2021 po zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb.
Český vyšetřovací tým za strůjce explozí považuje důstojníky tajné jednotky GRU Anatolije Čepigu a Alexandra Miškina. Protože se podezřelí pohybují v Rusku, které odmítlo s českou policií spolupracovat, nešlo zahájit jejich stíhání. Praha kvůli kauze vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb, Rusko vyhostilo 20 zaměstnanců českého velvyslanectví. Obě země také snížily počet pracovníků na ambasádách. Moskva Česko označila za zemi, která není vůči Rusku přátelská.
Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek v červnu 2021 předal Zmejevskému diplomatickou nótu, která uplatňuje mezinárodněprávní odpovědnost Ruska za jeho zapojení do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích a požaduje plnou náhradu škod způsobených explozí. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová to přirovnala k vyděračství.
Ruská invaze na Ukrajinu
V únoru 2022 Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu a ruský útok vážně poškodil diplomatické vztahy Česka (i celé EU) s Ruskem a Běloruskem. Česká republika se plně postavila na stranu napadené země, vedle vojenské pomoci a přijímání uprchlíků jako první členský stát EU plošně pozastavila vydávání víz pro občany Ruska, a to den po ruské invazi.
Po ruské invazi na Ukrajinu ČR také odvolala souhlas s provozem ruských konzulátů v Karlových Varech a Brně a zároveň pozastavila provoz českých generálních konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu.
Vláda rozhodla také o tom, že Rusové s platným schengenským vízem vydaným jakýmkoli členským státem EU, kteří cestují za účelem turistiky, sportu či kultury, nemohou od 25. října 2022 vstoupit na území České republiky. V roce 2022 si také obě země vyhostily po jednom diplomatovi, české MZV si také znovu předvolalo Zmejevského.
Ruský majetek v ČR
V únoru 2023 ministerstvo zahraničí oznámilo, že předkládá vládě návrh na zrušení usnesení z let 1970 až 1982, kterými se svěřily nemovitosti Sovětskému svazu do bezplatného užívání k diplomatickým účelům. V polovině roku pak vláda devět usnesení ze 70. a 80. let zrušila.
Česko odmítlo pozemky dál poskytovat bezplatně a bude žádat i navrácení bezdůvodného obohacení za předchozí tři roky. Tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský vysvětlil, že tříletou lhůtu zvolil kabinet kvůli promlčecí době i období, po které podle něj Rusko využívalo nemovitosti k jiným účelům. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Zacharovová to označila za vydírání.
Podle Zacharovové požadavek českých úřadů, aby Rusko platilo i zpětně nájem za pozemky u svých diplomatických objektů v Česku, porušuje Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích z roku 1961. Ruská diplomacie pohrozila prostřednictvím mluvčí recipročními kroky.
V polovině listopadu 2023 česká vláda zařadila podnik pro správu ruského majetku v zahraničí, který spadá v Rusku přímo pod správu záležitostí prezidenta Ruské federace, na národní sankční seznam a rozhodla tím o zmrazení jeho majetku. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov krok označil za nezákonný. Ruské ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolalo zástupce velvyslance v Rusku Jiřího Čisteckého.
Ruské výhrůžky senátorce Němcové
Senátorka a bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) čelila od letošního února ostré kritice i výhrůžkám od představitelů Ruska kvůli falešnému příspěvku na síti X, který obsahoval výzvu k opětovné blokádě Leningradu.
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv označil Němcovou za „zlé zvíře“ a „zdegenerované stvoření“ a vyjádřil přání, aby „zahynula v krvavých vírech nového pražského jara“. Tehdejší premiér Petr Fiala, předseda Senátu Miloš Vystrčil (oba ODS) i další vládní politici vyhrožování Moskvy odsoudili a Němcové vyjádřili podporu.
Tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský předal Zmejevskému protest a nechal si ho předvolat. Zmejevskij byl v uplynulých letech předvolán na ministerstvo také kvůli ruskému vzdušnému úderu na ukrajinská města nebo kybernetickým útokům na české instituce a kritickou infrastrukturu a letos v září kvůli průniku ruských dronů do polského vzdušného prostoru.