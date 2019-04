Putinovi Noční vlci se vrátí do Česka. Opět s nimi pojede i Foldyna, čeká větší hysterie

PRAHA Ruský motorkářský klub Noční vlci, jenž svou přítomností takřka všude budí vášně, zamíří opět do Česka. Skupina, která má blízko k ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi a aktivně podporuje jeho politiku, navštíví počátkem května několik českých měst. Příležitost svézt se s ní si znovu nenechá ujít poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

Během „Cesty vítězství“, jak kontroverzní klub nazývá svou téměř dvoutýdenní pouť z Moskvy do Berlína, chtějí motorkáři navštívit hroby sovětských vojáků, kteří osvobodili svět od fašismu, a uctít tak jejich památku. Jízdu Evropou, na níž se vydávají již popáté, zahájí v ruské metropoli 26. dubna. Postupně navštíví Bělorusko, Polsko, Slovensko, Česko a Německo, přičemž do tamního hlavního města by měli dorazit 9. května, tedy v den výročí ukončení druhé světové války.



České hranice Noční vlci překročí hned dvakrát. Nejprve zavítají z Polska do Frýdku-Místku, odkud se přesunou na Slovensko. Následně budou pokračovat do Brna a Prahy, kam by měli dojet 6. května.

Všechny vzpomínkové akce, jichž se u nás zúčastní, organizuje podle informací LN Český svaz bojovníků za svobodu – Beskydsko. „Pořádáme pietní akce ve Frýdku-Místku, Brně i v Praze,“ potvrdila předsedkyně organizace Bronislava Brixová Matušková. Více však návštěvu motorkářů odmítla komentovat.

Proti přítomnosti ruského nacionalistického klubu v Česku se již v minulosti ohradila ministerstva vnitra a zahraničí. Poukazovala na to, že skupina, včetně jejího hlavního představitele Alexandra Zaldostanova, figuruje od roku 2014 na sankčním seznamu USA. A to mimo jiné kvůli podílení se na destabilizaci východní Ukrajiny a aktivnímu zapojení se do anexe Krymu.



„Noční vlci jsou nejmocnější ruský motocyklový gang, který se výrazně zapojuje do organizovaného zločinu, ale také má úzké kontakty do bezpečnostní komunity skrze holding ‚Volk‘ a těší se významné podpoře prezidenta Putina,“ charakterizoval motorkáře resort vnitra.

„Chtěl jsem mu dát jazyk“

S ostrou reakcí se uskupení v předešlých letech setkalo také u části veřejnosti. Zejména stoupenci Evropské unie, kteří nesouhlasí s politikou Ruska, proti němu hlasitě demonstrovali. Průjezd silných strojů republikou se proto neobjede bez policejního dohledu.



„Na začátku příjezdu těchto lidí do Česka proběhne jejich kontrola, zdali mají povolený pobyt. Jejich cestu pak budeme monitorovat a pokud nastanou jakékoliv problémy, budeme je řešit,“ řekla LN Eva Kropáčová, mluvčí policejního prezidia.

Noční vlci ovšem mají v Česku také své podporovatele a zastánce, a to dokonce i v politických kruzích. Stejně jako při jejich předchozích návštěvách se k nim přidá na území republiky poslanec a vášnivý motorkář Jaroslav Foldyna (ČSSD). Svou „mašinu“ značky Harley-Davidson má již nachystanou.

Vloni na sebe tehdejší sociálnědemokratický místopředseda při jedné z akcí klubu v Praze upozornil strkanicí s aktivistou Martinem Uhlířem. „Nebouchli jsme do sebe hlavami, jen jsme do sebe ťukli, chtěl jsem mu dát jazyk, protože jsem si myslel, že je gay,“ popsal posléze potyčku serveru ParlamentníListy.cz.



Poslanec za ČSSD Jaroslav Foltyna v diskuzi s protestujícími proti příjezdu skupiny Noční vlci do Prahy.

Letos Foldyna očekává ještě vyhrocenější atmosféru. Nasvědčují tomu prý projevy lidí v diskuzích o zahraniční politice, zejména pak Rusku. „Bude to ještě větší hysterie a já se budu ještě více smát, protože s politikou to nemá nic společného,“ řekl poslanec serveru Lidovky.cz.



„Zároveň ale beru naprosto vážně, že někdo přijede pokládat květiny na hroby padlých, kteří osvobozovali moji zemi,“ podotkl s tím, že právě Rudá armáda osvobodila v roce 1945 v břeclavském internačním táboře jeho rodiče. „Já to prožívám a vůbec to nespojuji s dalšími událostmi. To prostě nelze,“ dodal.

VIDEO: Jaroslav Foldyna (ČSSD) - Za co bych se měl omlouvat? Za to, že jsem vlastenec? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před dvěma lety se Noční vlci se svými stroji prohnali dokonce po Václavském náměstí. Loni projížďku centrem města vynechali a patrně od ní kvůli možnému nevlídnému přijetí upustí i v tomto roce.