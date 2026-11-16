Napětí ve studiu bylo patrné už v úvodu pořadu. Když moderátor Obrovský hosty představoval a Putnu uvedl mimo jiné jako literárního historika, evangelického kazatele a zpěváka barokní hudby, jehož profesura se stala politickou kauzou za prezidentství Miloše Zemana, byl Putna jediným z diskutujících, který na představení ani slovně neodpověděl a nepozdravil moderátora ani diváky.
Napětí pak přišlo při debatě o nedělní demonstraci na pražské Letné proti změnám financování veřejnoprávních médií. Na úvodní dotaz, zda lze záběry zaplněné pláně vnímat jako „hlas lidu, hlas boží“, Putna odvětil: „Přemýšlím, jestli se mi na vás vůbec chce reagovat. Myslím, že spíš ne.“
Odmítl také komentovat, zda na protest zareaguje vláda. Odkázal se na to, že na své výhrady předem upozornil produkci pořadu. „Chodím do pořadů tehdy, když mohu mluvit k věcem, kterým rozumím, a ne k věcem, na které mám nějaký názor, protože názor má každý hlupák,“ prohlásil.
Místo Letné chtěl Putna rozebírat sobotní blokádu hotelu, kde se sešli představitelé krajní pravice, a postup mladých aktivistů označil za kreativní a podnětný. Když se ho moderátor pokusil vrátit k hlavnímu tématu, literární historik se ohradil: „Vy jste říkal to, co jste chtěl, a já budu tedy taky říkat, co chci.“
Moderátor však Putnovi připomněl, že všichni hosté pořadu byli s okruhem témat seznámeni předem.
Definitivní tečku za svým vystoupením udělal Putna ve chvíli, kdy se debata stočila k situaci v ODS a hledání jejího lídra. Moderátor se ho zeptal, zda ze své zkušenosti duchovního vidí nějakou podobnost mezi rolí politického a duchovního vůdce.
„Já myslím, že asi bude nejlépe, když odejdu. Velmi se omlouvám divákům, ale tato debata mi opravdu nepřipadá seriózní,“ oznámil Putna, zvedl se a odešel ze záběru.
Obrovský na nečekaný odchod reagoval poděkováním za účast a dodal, že pořad je svobodným prostorem, ze kterého může kdokoli odejít, uzná-li tak za vhodné. Debatu následně dokončil se zbývající čtveřicí hostů – komentátorem Lidových novin Petrem Kamberským, publicistou Janem Vávrou, bývalým předsedou Zelených Matějem Stropnickým a manažerkou spolku Díky, že můžem Hanou Strašákovou.