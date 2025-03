Plivnutí do tváře, říká Schillerová o návrhu na příspěvek na spoření na penzi

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Pracovníkům profesí ve třetí kategorii rizika, kteří odpracují v chladu, teple, s vibracemi či fyzickou zátěží aspoň 11 směn za měsíc, má zaměstnavatel přispívat částkou ve výši 4 procent vyměřovacího základu výdělku. Při třech až deseti odpracovaných směnách by to byla tři procenta. Naspořená suma má umožnit předdůchod. Takových zaměstnanců je asi 108 tisíc.

My vám tuhle privatizaci penzijního systému zrušíme, avizovala šéfka poslanců ANO

„Návrh je plivnutím do tváře těmto zaměstnancům i zaměstnavatelům,“ řekla ve Sněmovně šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. Pokud návrh projde, vydělají na tom podle ní jen soukromé penzijní fondy.

„My vám tuhle privatizaci penzijního systému zrušíme,“ oznámila šéfka poslanců ANO a vetovala jménem svého klubu a jménem druhého opozičního hnutí SPD snahu koalice, aby Sněmovna schválila návrh zrychleně již v prvním čtení.

Nyní je nutné na předdůchod spořit aspoň deset let a našetřit částku, aby pokryla měsíční splátku aspoň 30 procent průměrné mzdy po dva roky. Podmínka spořit aspoň 10 let ale má být zrušena.

Jak jsou penzijní fondy nastavené, je to zoufale nevýhodné pro lidi, říká Richterová

Ke kritikům návrhu koaličních poslanců se přidala i místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová. „Tak jsou dnes penzijní fondy nastavené, je to zoufale nevýhodné pro lidi,“ řekla Richterová.

Zaměstnanci ve třetí skupině náročných profesí přišli o možnost odchodu do nekráceného předčasného důchodu, když to na poslední chvíli do reformy prosadili poslanci ODS a TOP 09.

Poslanci se mají zabývat i zvýšením státní úhrady za základní poštovní služby. Na programu je 13 předloh v úvodním kole a ve druhém čtení. Kvůli mimořádné schůzi nebudou interpelace na členy vlády.