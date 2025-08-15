Na Slapech v Rabyni utonula starší žena. Lidé našli její bezvládné tělo

Událost byla oznámená v 16:30 na zdravotnickou záchrannou službu. „Svědky bylo ve vodě nalezeno bezvládné tělo ženy, z vody ji vytáhli a započali s resuscitací,“ řekla mluvčí. V resuscitaci pak podle ní pokračovala hlídka policistů poříčního oddělení Slapy. „Použili přístroj AED, bohužel ženu už se nepodařilo zachránit,“ dodala krajská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
15. srpna 2025 19:45, aktualizováno 19:45
V Rabyni na Slapech v pátek odpoledne utonula starší žena. Lidé, kteří ji ve vodě objevili, se ji pokoušeli resuscitovat, na místo letěl i vrtulník. Ženu už se nepodařilo zachránit, řekla krajská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.