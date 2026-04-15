Návrh zákona o poplatcích nesmí být přijat, diskuze neproběhla, kritizuje šéf ČT

  12:27aktualizováno  13:23
Ve středu se v Hradci Králové sešla Rada České televize, která mimo jiné řeší návrh zákona o médiích veřejné služby. „Odborná diskuze měla proběhnout, ale neproběhla. Návrh jsem získal včera. Už nyní víme, že to není dobrý návrh. Nesmí být přijat,“ řekl generální ředitel České televize (ČT) Hynek Chudárek.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přijel za ministrem kultury...

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přijel za ministrem kultury Otou Klempířem. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Chudárek v pátek 10. dubna podle svých slov jednal s ministerstvem kultury Oto Klempířem (za Motoristy). „Ministra jsem informoval o tom, že Česká televize nadále preferuje financování prostřednictvím poplatků,“ řekl generální ředitel ČT.

Již v úterý řekl, že pouze tak je schopna poskytovat rozsah veřejné služby jako doposud, dostát všem smluvním závazkům, plnit schválené dlouhodobé pětileté plány a naplňovat uzavřené memorandum.

Navrhovaný model financování podle něj není totiž dostatečně předvídatelný. „Zatím pracujeme se stávajícím stavem. Teprve včera vznikla pro nás všechny nová situace,“ podotkl ve středu na Radě ČT Chudárek.

Radní Vlastimil Ježek označil návrh za paskvil. Rada ČT pak přijala usnesení, aby byl ministr kultury Klempíř vyzván ke schůzce s radou.

Ještě letos poslanecký návrh

Klempíř v úterý oznámil, že místo výnosu z poplatků dostanou ze státního rozpočtu ČT a ČRo na příští rok dohromady 7,8 miliardy korun. ČT má obdržet 5,74 miliardy, přičemž letos počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. ČRo dostane od státu 2,07 miliardy korun, letos má získat z poplatků 2,48 miliardy.

Celkově tak meziročně přijde Česká televize zhruba o miliardu korun a Český rozhlas o 400 milionů.

Generální ředitelé obou veřejnoprávních médií už dříve uvedli, že se zrušením televizního a rozhlasového poplatku a převedením financování ČT a ČRo pod stát nesouhlasí.

Přijetí zákona má ještě letos předcházet poslanecký návrh, který z placení poplatků ještě letos vyloučí některé skupiny poplatníků. Jeho parametry chtějí koaliční poslanci představit na samostatné tiskové konferenci.

„V programovém prohlášení vlády máme, že stejně jako dalších 17 států Evropské unie chceme veřejnoprávní televizi a rozhlas financovat z rozpočtu. Debatu, že chceme něco ovlivňovat, že jde o ohrožení demokracie, odmítáme,“ řekl ve středu k návrhu při návštěvě nemocnice v Rychnově nad Kněžnou premiér Andrej Babiš (ANO).

Sledovanost je podobná

Řeč ve středu na jednání Rady ČT přišla poté také na sledovanost pořadu, který nahradil Otázky Václava Moravce (OVM).

„Sledovanost nedělní debaty je vysoká. Drží se na podobných výsledcích. Některá vydání jsou dokonce více sledovaná, například to poslední,“ uvedl ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.

