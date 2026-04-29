Nedostatky a nejasnosti. Rada ČRo vyzvala Klempíře k zásadní revizi zákona o médiích

  16:37aktualizováno  16:37
Rada Českého rozhlasu ve středu vyzvala ministerstvo kultury k zásadnímu přepracování návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Vládní návrh podle ní nezajišťuje kontinuitu fungování ČRo a rady jako kontrolního orgánu, neobsahuje jednoznačné vymezení působnosti rady nebo definici veřejné služby.
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (2. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vyplývá to z usnesení, které ve středu rada přijala na svém zasedání.

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před dvěma týdny představil vládní návrh zákona o veřejnoprávních médiích, který mění systém financování z poplatků na příspěvek ze státního rozpočtu. Zároveň ale ČT a ČRo ubírá pro příští rok proti letošku zhruba 1,4 miliardy korun, z toho 400 milionů Českému rozhlasu.

„Rada konstatuje, že návrh zákona obsahuje závažné nedostatky a nejasnosti, které se přímo dotýkají postavení, působnosti a odpovědnosti Rady ČRo,“ uvedl její předseda Ondřej Matouš.

Podle radních návrh neupravuje přechod práv, povinností a majetku ČRo vymezených nyní platnou legislativou. Radu ČRo pak návrh činí jako vrcholný dozorový orgán odpovědnou za dohled nad činností a vysíláním rozhlasu, ale již jí neumožňuje do vysílání zasahovat. Návrh dále neupravuje základní dokumenty rozhlasu, kterými jsou kodex, statut a memorandum o naplňování veřejné služby.

Co se týče financování, není podle radních stanoven mechanismus a časový harmonogram uvolňování peněz ze státního rozpočtu, ani kontrolní funkce rady. Návrh také neobsahuje definici veřejné služby, nezakotvuje požadovaný rozsah regionálního nebo zahraničního vysílání, nebo využívání frekvencí pro veřejnoprávní multiplex.

Vládní návrh je v současnosti v meziresortním připomínkovém řízení. V polovině května by měla za účasti premiéra Andreje Babiše (ANO) vzniknout pracovní skupina za účasti zástupců veřejnoprávních médií, která se bude připomínkami zabývat.

22. dubna 2026
