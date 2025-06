Finále volby šéfa ČT: hrozí nekonečné hlasování i návrat zpět ke shánění kandidátů

V dalším kole se bude rozhodovat jen mezi dvěma kandidáty, programovým ředitelem ČT Milanem Fridrichem a obchodním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem. Ti ve středečním prvním hlasování získali oba po osmi hlasech a stali se tak finálovou dvojicí. Předsedkyně správní rady Libuše Šmuclerová získala jeden hlas, pro výkonného ředitele ČT Sport Jiřího Ponikelského a někdejšího zahraničního zpravodaje a exšéfa ostravského studia ČT Miroslava Karase nehlasoval nikdo.

Radní se sejdou ve středu v poledne a budou rovnou hlasovat. „Žádné otázky předcházet nebudou. Kandidáti už své projevy přednesli a nepočítám s tím, že by je prezentovali znovu,“ vysvětlil pro iDNES.cz předseda Rady ČT Karel Novák.

Kolikrát tentokrát půjdou radní za plentu, není předem dané. „Volební řád nám umožňuje hlasovat donekonečna,“ říká Novák. A dodává, že počet kol hlasování záleží na domluvě radních.

Při středečním hlasování došlo nakonec na tři kola. V prvním již zmíněném získali Fridrich a Chudárek po osmi bodech. Ve druhém kole, kde už se rozhodovalo jen mezi nimi, dostal Fridrich opět osm hlasů a Chudárek devět. Ve třetím naopak získal Fridrich devět hlasů a Chudárek osm. Pro zvolení do čela veřejnoprávního média potřebuje kandidát alespoň deset hlasů.

Jak upozorňuje Novák, legislativa Radě nenařizuje, v jaké fázi má volbu zrušit a vrátit na úplný začátek. Neudává ani maximální počet hlasování. „Nemáme dáno, že se volba třeba po deseti neúspěšných kolech automaticky ruší. Takže se budeme muset dohodnout,“ říká Novák.

Na stole jsou tak tři možnosti. Zaprvé, radním se podaří zvolit šéfa televize příští středu. Zadruhé, hlasování budou opět neúspěšná a jednání se znovu přeruší. A zatřetí, Rada se rozhodne pro zrušení volby a celý proces se vrátí na začátek. V takovém případě by se kandidáti museli opět přihlásit a dodat své vize pro budoucnost televize.

Podle zákona je třeba jmenovat nového generálního ředitele do tří měsíců od uvolnění funkce, což nastalo 7. května. Radní tedy mají čas do 7. srpna. Podle Nováka ale ani to nemusí být pevná hranice. „Řešili jsme to na mediálním výboru. Je otázka, zda bychom mohli hlasovat i poté. S největší pravděpodobností ano, protože není nikdo jiný, kdo by v tu chvíli mohl generálního ředitele nebo ředitelku zvolit. Ale je to právně trochu šedá zóna, těch výkladů může být víc,“ přiznává Novák.