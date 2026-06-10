ČT po růstu poplatků získala výrazně více plátců, než čekala. Před změnami varuje

Od loňského roku, kdy poslanci přijali novelu, která navýšila koncesionářské poplatky a rozšířila spektrum poplatníků, se k dubnu tohoto roku k placení poplatku nově přihlásilo přes 190 tisíc domácností a zhruba 20 tisíc firem. „Je to daleko více, než jsme očekávávali,“ řekl k číslům na středečním zasedání Rady ČT finanční ředitel televize David Břinčil. Zároveň varoval, že financování ze státního rozpočtu by mohlo příjem ČT zásadně snížit.
Koncesionářské poplatky aktuálně činí 150 korun měsíčně za televizi a 55 korun za rozhlas, celkem tedy 205 korun na domácnost. Poslední navýšení vstoupilo v platnost loni v květnu. Šlo o první navýšení od roku 2008, kdy se sazby upravily na 135 korun za televizní a 45 korun za rozhlasový poplatek.
Vedení České televize také upozornilo, že reálná hodnota současného příjmu je velmi pod úrovní roku 2008. „Průměrná mzda za ty roky vzrostla o 118 procent. Poplatek se zvýšil pouze jednou, v celkové výši zhruba o 20 procent,“ řekl Břinčil.
Poplatek platí domácnosti, které vlastní nebo užívají zařízení schopné přijímat vysílání. Nově se vztahuje i na zařízení připojená k internetu, jako jsou mobilní telefony, počítače nebo tablety. Platba je vždy jen jedna na domácnost bez ohledu na počet zařízení, u firem se odvíjí od počtu zaměstnanců.
V pondělí chce vláda schválit a poslat do parlamentu návrh na úplné zrušení koncesionářských poplatků. Jejich financování by mělo být podle koalice ANO, SPD a Motoristů sobě zajištěno ze státního rozpočtu. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš to v úterý řekl šéfům obou veřejnoprávních médií. Radě ČT to potvrdil i generální ředitel Hynek Chudárek. „Zopakovali jsme naše stanovisko, že preferujeme financování prostřednictvím koncesionářských poplatků,“ poznamenal.
Na programu jednání byla i volba nového předsednictva Rady ČT. Už v úvodu však současný předseda Karel Novák orgánu avizoval, že tento bod se přeruší. „Sedí tu s námi radní, kteří jsou tu dnes poprvé. Neměli tak šanci ještě poznat své kolegy,“ odůvodnil.
Nové složení Rady ČT
Stanislav Berkovec
Středeční zasedání bylo premiérové hned pro čtyři radní. Poslanci v pátek zvolili šest členů Rady ČT. Post si udrželi Lubomír Xaver Veselý a Jiří Šlégr, zvoleni byli nově také bývalý mluvčí televize Nova a firmy Innogy Martin Chalupský, exposlanec ANO Stanislav Berkovec, učitelka Lucie Plíšková, která připravovala podcast „Sorry, jako!“ s Babišem, a podnikatel Petr Brozda, kterého nominovala Aliance pro rodinu.
Všechny prosadila koalice ANO, SPD a Motoristé sobě, jen pro Chalupského byli i poslanci ODS a hnutí STAN.
Vládní koalice naopak obětovala dva dosavadní radní Pavla Matochu a Romana Bradáče kvůli podezření z korupčního chování při volbě generálního ředitele ČT. „Pan Matocha a Bradáč nedostanou naši podporu,“ oznámil v pátek před volbou za celou vládní koalici ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný.
Padevět v Radě ČT rezignoval
Rada ČT však v plné sestavě dlouho nevydržela. Spisovatel a nakladatel Jiří Padevět na středeční schůzi oficiálně složil svůj mandát. „Děkuji všem za spolupráci. Zítra už nejsem členem Rady České televize,“ řekl na závěr jednání.
Jeho konec avizoval už v pátek šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Padevět bude totiž na podzim kandidovat do Senátu s podporou jeho hnutí. Kandidovat má ve volebním obvodu v centru Prahy, kde už nebude obhajovat mandát Miroslava Němcová z ODS.|
Prostřednictvím Rady České televize, která má 18 členů, uplatňuje veřejnost své právo kontrolovat toto veřejnoprávní médium. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Třetinu míst v radě obsazuje Senát.