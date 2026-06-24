Vládní návrh zákona počítá se změnou financování ČT a Českého rozhlasu (ČRo) z poplatkového systému na příspěvek ze státního rozpočtu. Příspěvek navržený pro příští rok pro ČT činí 5,7 miliardy korun. Televize již dříve uvedla, že se její rozpočet může kvůli tomu propadnout až o 1,75 miliardy. Radní ČT ve středu ve schváleném usnesení uvedli, že změna vrátí financování na úroveň příjmu z poplatků v letech 2008 až 2024, tedy před jejich loňským zvýšením.
Radní vyzvali generálního ředitele ČT Hynka Chudárka, aby zpracoval krizové varianty hospodaření. Při hledání úspor se pak má soustředit hlavně na provozní náklady, a teprve poté na případné propouštění či rušení pořadů. V souvislosti s tím také rada žádá vedení televize, aby nechalo vypracovat personální audit ČT.
Generální ředitel televize má podle radních nadále jednat se zákonodárci o návrhu změn financování. Měl by také analyzovat dopady změny na možnost plnění zákonných povinností a plnění memoranda o naplňování veřejné služby. Dozorčí komise rady ČT by podle usnesení měla monitorovat legislativní změny financování a reakce managementu televize na ně.
Ředitel ČT Chudárek již dříve označil navrhovaný příjem televize ze státního rozpočtu za nepřijatelný. Kvůli změně financování by podle něj muselo být 300 až 500 z 2900 zaměstnanců televize propouštěno. „Při projednávání zákona musí vzít (zákonodárci) v úvahu, že s tímto zredukovaným rozpočtem nelze dodržet celou řadu povinností, které ČT ukládá současná legislativa,“ uvedl.
Změnou financování veřejnoprávních médií současná vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pouze plní svůj program. Zástupcům ČT a ČRo vytkl, že nejsou ochotni se bavit o úsporách. Představitelé opozice chtějí přijetí příslušného zákona blokovat, vláda podle nich převedením financování na státní rozpočet ohrozí nezávislost veřejnoprávních médií.