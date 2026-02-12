Summit o konkurenceschopnosti začíná. Babiš chce řešit ceny energií i jádro

  9:07aktualizováno  9:07
Lídři EU se ve čtvrtek sejdou na neformálním summitu Evropské rady na belgickém zámku Alden Biesen. Hlavním tématem bude konkurenceschopnost Evropy. Premiér Andrej Babiš, který Česko zastupuje, si předem určil seznamem priorit, které už v předstihu rozeslal v dopise předsedkyni Evropské komise a Rady. Chce zejména chránit domácí průmysl před vysokými cenami energií a byrokracií.
Český premiér Andrej Babiš, předseda Evropské rady António Costa a šéfka unijní...

Český premiér Andrej Babiš, předseda Evropské rady António Costa a šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na mimořádném summitu Evropské unie v Bruselu (22. ledna 2026) | foto: AP

Český premiér Andrej Babiš, předseda Evropské rady António Costa a šéfka unijní...
Premiér Andrej Babiš s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou....
Premiér Andrej Babiš s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou....
Předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová na zasedání Světového...
5 fotografií

Babiš v dopise z konce ledna předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a předsedovi Evropské rady Antóniovi Costovi apeluje, že bez radikální změny přístupu hrozí Evropě ztráta globálního postavení.

„Konkurenceschopnost Unie je pro mě klíčovým tématem. Bez silného a konkurenceschopného průmyslu se EU nepodaří ani transformace, ani posílení bezpečnosti, ani dlouhodobá prosperita, jak ostatně správně a jasně zaznělo i v Antverpské deklaraci. Ta představuje společnou výzvu evropského průmyslu a upozorňuje na nutnost sladit ambice v oblasti transformace s udržením silné průmyslové základny v Evropě,“ uvedl Babiš.

Zároveň v dopise zdůraznil potřebu dodávek dostupné a cenově přijatelné energie, investiční jistoty, jednodušší a předvídatelné regulace a rychlejších povolovacích procesů.

Kromě energetické agendy hodlá Česko na summitu otevřít téma technologické neutrality. Premiér požaduje, aby EU zajistila rovné a příznivé podmínky pro financování jaderné energetiky a zemního plynu jako přechodného zdroje.

Pro prosazení těchto změn Česko zformulovalo skupinu Přátel konkurenceschopnosti (Friends of Competitiveness). Ta vznikla jako reakce na obavy, že Evropská unie ztrácí dech v globálním souboji s USA a s Čínou.

Jednání v Alden Biesen, ležícím asi 100 kilometrů východně od Bruselu, začne ve čtvrtek dopoledne a na jednání dorazí i Mario Draghi a Enrico Letta, autoři klíčových loňských zpráv o reformě Unie.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.