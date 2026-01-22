Česko má také pozvánku do Trumpovy Rady míru. Vyjádřit se má Babiš i Macinka

Autor:
  16:42
Česká republika obdržela pozvánku do nově vznikající Rady míru, iniciované americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Informoval o tom poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček s tím, že definitivní stanovisko Prahy oznámí premiér Andrej Babiš v Bruselu. Organizace, která má ambici konkurovat Radě bezpečnosti OSN.
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Bílém domě přivítal českého...

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Bílém domě přivítal českého premiéra Andreje Babiše. | foto: Profimedia.cz

Hynek Kmoníček
Premiér Andrej Babiš a americký prezident Donald Trump (7. března 2019)
Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...
Andrej Babiš se v den 2. kola prezidentských voleb pochlubil fotografií s...
„Česko už dostalo pozvánku do Rady míru,“ uvedl poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček. „Obdrželi jsme ji včera v pozdních odpoledních hodinách,“ doplnil s tím, že premiér Andrej Babiš se k pozvání vyjádří během dnešní neformální schůzky Evropské rady v Bruselu.

Mluvčí vlády nicméně upozornila, že kabinet si počká na stanovisko, které pro ni nyní připravuje ministerstvo zahraničních věcí.

Zda Česká republika do organizace vstoupí po vzoru Maďarska a dalších zhruba 60 zemí, nebo zaujme odmítavý postoj podobně jako Francie, nechtěl Kmoníček zatím komentovat. „Radil bych v první řadě k opatrnosti, protože se jedná o velmi složitý, propletený a obsáhlý dokument,“ vysvětlil.

Rada míru má být podle představ Donalda Trumpa mezinárodní organizací, která se má prioritně zaměřit na situaci v Pásmu Gazy a následně řešit i další globální konflikty. Někteří analytici ji vnímají jako potenciálního konkurenta Rady bezpečnosti OSN.

